ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Страны G7 готовят масштабную климатическую программу

13.06.2021 09:19 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Страны G7 в субботу, 12 июня, достигли на проходящем в английском графстве Корнуолл саммите договоренности о выделении ежегодно 100 млрд долларов на финансирование проектов по защите климата в развивающихся странах.

Соответствующее положение будет представлено в заключительной декларации саммита, сообщил представитель правительства Великобритании. Все семь участников встречи впервые согласовали план достижения климатической нейтральности к 2050 году.

Климатическая, или углеродная, нейтральность означает, что объем опасных выбросов в атмосферу не превышает возможностей природы поглотить их. По сообщению Лондона, ожидается, что участники встречи выступят с заявлением о намерении сократить парниковые выбросы промышленных предприятий к 2030 году примерно на 50% по сравнению с уровнем 2010 года.

Среди других согласованных договоренностей в области защиты климата - отказ от угольной энергетики как только это представится возможным, почти полное окончание прямой государственной добычи ископаемых энергоносителей за рубежом и постепенный отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страны G7 в субботу, 12 июня, достигли на проходящем в английском графстве Корнуолл саммите договоренности о выделении ежегодно 100 млрд долларов на финансирование...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Цветочки на даче? Скорее, картошка и морковь. Как в старые и недобрые времена»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by