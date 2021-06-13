COVID-19: число жертв в мире приближается к 4 миллионам, в Москве введен режим нерабочих дней до 20 июня

Источник материала: ОНТ

Мир продолжает борьбу с пандемией. И о победе говорить пока рано. На планете более 176 миллионов инфицированных. Число жертв приближается к четырем миллионам.

В Германии продлили режим эпидемии национального масштаба до 30 сентября. Мера дает федеральному правительству право вводить ограничения без решения Палаты представителей федеральных земель. Это уже стало объектом критики со стороны оппозиции.

Новые ограничения вводятся и в Москве. Мэр города подписал указ, по которому нерабочими будут дни до 20 июня. Работодателям рекомендовано перевести на удаленку не менее трети сотрудников и всех работников от 65 лет. Также приостанавливается работа детских игровых комнат и фудкортов. Ресторанам и развлекательным заведениям запрещается обслуживать посетителей с 11 вечера до 6 утра. Меньше чем за неделю темпы заболеваемости в Москве увеличились более чем вдвое. Сейчас суточный прирост – почти 6 тысяч заболевших.

Фото: pixabay

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