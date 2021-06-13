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Население Литвы стремительно сокращается уже несколько десятилетий

13.06.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Население Литвы стремительно сокращается уже несколько десятилетий

В Литве – демографический кризис. Население стремительно сокращается уже несколько десятилетий. 

По данным на июнь, в республике живет чуть более 2,786 млн человек. За год постоянных жителей стало меньше практически на 11 тысяч. 

Демографический кризис продолжается несколько десятилетий и вызывает серьезные опасения у экспертов. Они считают, что после окончания пандемии и открытия границ в Литве повторится ситуация десятилетней давности, когда из стран Балтии уехали сотни тысяч человек, и республики всего за несколько месяцев потеряли десятую часть трудоспособного населения.

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В Литве – демографический кризис. Население стремительно сокращается уже несколько десятилетий.  По данным на июнь, в республике живет чуть более 2,786 млн человек....
 
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