Минэнерго: с момента запуска первого энергоблока БелАЭС страна сэкономила 100 млн долларов на закупках газа

Источник материала: ОНТ

Курс на экономию финансов и заботу об экологии. С момента запуска первого энергоблока атомной электростанции Беларусь уже сэкономила 100 млн долларов на закупках газа, в перспективе экономия будет в пять раз больше.

Такие прогнозы озвучили в Министерстве энергетики. Это с учетом того, что станция уже перешла в режим промышленной эксплуатации. Увеличивается и потребление электроэнергии населением. С начала года подано более 6,5 тысяч заявок на подключение жилых домов к электросетям для отопления и подогрева воды.

Также продолжится электрификация многоквартирных жилых домов. К концу пятилетки намечено построить около 2 миллионов квадратных метров такого жилья.

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