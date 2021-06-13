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Минэнерго: с момента запуска первого энергоблока БелАЭС страна сэкономила 100 млн долларов на закупках газа
Источник материала: ОНТ
Курс на экономию финансов и заботу об экологии. С момента запуска первого энергоблока атомной электростанции Беларусь уже сэкономила 100 млн долларов на закупках газа, в перспективе экономия будет в пять раз больше.
Такие прогнозы озвучили в Министерстве энергетики. Это с учетом того, что станция уже перешла в режим промышленной эксплуатации. Увеличивается и потребление электроэнергии населением. С начала года подано более 6,5 тысяч заявок на подключение жилых домов к электросетям для отопления и подогрева воды.
Также продолжится электрификация многоквартирных жилых домов. К концу пятилетки намечено построить около 2 миллионов квадратных метров такого жилья.
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Минэнерго: с момента запуска первого энергоблока БелАЭС страна сэкономила 100 млн долларов на закупках газа
Курс на экономию финансов и заботу об экологии. С момента запуска первого энергоблока атомной электростанции Беларусь уже сэкономила 100 млн долларов на закупках...
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