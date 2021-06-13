В Латвии задержан экс-глава МВД по подозрению в шпионаже в пользу России

Источник материала: ОНТ

В Латвии арестован бывший глава МВД по подозрению в шпионаже в пользу России.

Также на голосовании в парламенте он лишен депутатской неприкосновенности, чтобы позволить следствию изучить все обстоятельства дела. Служба госбезопасности Латвии подозревает Адамсонса по 40 эпизодам.

Сам он заявляет, что не имеет ни малейшего представления о том, что ему инкриминируют. Адамсонс представляет оппозиционную социал-демократическую партию «Согласие». Она защищает интересы русскоязычного населения республики. Соратники политика говорят, что дело против него связано с его активной критикой правительства.

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