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В Латвии задержан экс-глава МВД по подозрению в шпионаже в пользу России
Источник материала: ОНТ
В Латвии арестован бывший глава МВД по подозрению в шпионаже в пользу России.
Также на голосовании в парламенте он лишен депутатской неприкосновенности, чтобы позволить следствию изучить все обстоятельства дела. Служба госбезопасности Латвии подозревает Адамсонса по 40 эпизодам.
Сам он заявляет, что не имеет ни малейшего представления о том, что ему инкриминируют. Адамсонс представляет оппозиционную социал-демократическую партию «Согласие». Она защищает интересы русскоязычного населения республики. Соратники политика говорят, что дело против него связано с его активной критикой правительства.
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В Латвии арестован бывший глава МВД по подозрению в шпионаже в пользу России. Также на голосовании в парламенте он лишен депутатской неприкосновенности, чтобы...
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