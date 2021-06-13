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Латушко призвал МВФ исключить для Беларуси возможность брать займы, пока Лукашенко у власти
13.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Причиной обращения стала грядущая эмиссия SDR (Специальных прав заимствования), в которой Беларусь имеет свою квоту, наряду с другими странами-участницами МВФ.
Павел Латушко
1) Отказать нелегитимному правительству Беларуси в праве на любые заимствования у МВФ.
2) Выступить с официальным заявлением о приостановлении для режима Лукашенко доступа к средствам МВФ.
Причиной обращения стала грядущая эмиссия SDR (Специальных прав заимствования), в которой Беларусь имеет свою квоту, наряду с другими странами-участницами МВФ.
Павел Латушко назвал три основные причины, по которым МВФ необходимо прекратить любое сотрудничество с режимом Лукашенко:
непризнание легитимности белорусского руководства большинством стран-членов МВФ;
– резолюция Европарламента от 10.06.2021, который среди прочего призвал МВФ и государства-члены ЕС «ни при каких обстоятельствах не оказывать режиму прямой бюджетной поддержки и воздержаться от использования специального процесса заимствования, объявленного на 2021 год»;
– акт международного терроризма, совершенный режимом 23 мая – захват гражданского самолета Ryanair с использованием ВВС Беларуси.
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Руководитель НАУ назвал три причины, по которым это следует сделать.
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