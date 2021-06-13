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Латушко призвал МВФ исключить для Беларуси возможность брать займы, пока Лукашенко у власти

13.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Причиной обращения стала грядущая эмиссия SDR (Специальных прав заимствования), в которой Беларусь имеет свою квоту, наряду с другими странами-участницами МВФ.

Павел Латушко обратился к директору-распорядителю, Совету Управляющих и Исполнительному совету МВФ с призывом:

1) Отказать нелегитимному правительству Беларуси в праве на любые заимствования у МВФ.

2) Выступить с официальным заявлением о приостановлении для режима Лукашенко доступа к средствам МВФ.

Причиной обращения стала грядущая эмиссия SDR (Специальных прав заимствования), в которой Беларусь имеет свою квоту, наряду с другими странами-участницами МВФ.

Павел Латушко назвал три основные причины, по которым МВФ необходимо прекратить любое сотрудничество с режимом Лукашенко:

непризнание легитимности белорусского руководства большинством стран-членов МВФ;

– резолюция Европарламента от 10.06.2021, который среди прочего призвал МВФ и государства-члены ЕС «ни при каких обстоятельствах не оказывать режиму прямой бюджетной поддержки и воздержаться от использования специального процесса заимствования, объявленного на 2021 год»;

– акт международного терроризма, совершенный режимом 23 мая – захват гражданского самолета Ryanair с использованием ВВС Беларуси.

 
 
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Руководитель НАУ назвал три причины, по которым это следует сделать.
 
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