Латушко призвал МВФ исключить для Беларуси возможность брать займы, пока Лукашенко у власти

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Причиной обращения стала грядущая эмиссия SDR (Специальных прав заимствования), в которой Беларусь имеет свою квоту, наряду с другими странами-участницами МВФ.

Павел Латушко обратился к директору-распорядителю, Совету Управляющих и Исполнительному совету МВФ с призывом:

1) Отказать нелегитимному правительству Беларуси в праве на любые заимствования у МВФ.

2) Выступить с официальным заявлением о приостановлении для режима Лукашенко доступа к средствам МВФ.

Причиной обращения стала грядущая эмиссия SDR (Специальных прав заимствования), в которой Беларусь имеет свою квоту, наряду с другими странами-участницами МВФ.

Павел Латушко назвал три основные причины, по которым МВФ необходимо прекратить любое сотрудничество с режимом Лукашенко:

непризнание легитимности белорусского руководства большинством стран-членов МВФ;

– резолюция Европарламента от 10.06.2021, который среди прочего призвал МВФ и государства-члены ЕС «ни при каких обстоятельствах не оказывать режиму прямой бюджетной поддержки и воздержаться от использования специального процесса заимствования, объявленного на 2021 год»;

– акт международного терроризма, совершенный режимом 23 мая – захват гражданского самолета Ryanair с использованием ВВС Беларуси.