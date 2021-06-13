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Половина россиян поддерживает введение безусловного базового дохода

13.06.2021 09:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Половина россиян поддерживает идею введения безусловного базового дохода — фиксированной ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства.

В среднем желаемая сумма составляет 30,1 тыс. руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет. Опрос охватил все федеральные округа страны.

Согласно исследованию, самые высокие запросы по ежемесячной выплате наблюдаются в Красноярске (35,6 тыс.) и в Москве (35 тыс. руб.), а самые низкие — в Ростове-на-Дону (26,5 тыс. руб.) и в Казани (26,6 тыс. руб.).

Опрос показал, что против введения безусловного базового дохода высказались 12% россиян, затруднились с ответом 38% респондентов.

Выяснилось, что среди мужчин больше сторонников идеи введения безусловного базового дохода, чем среди женщин (52% и 47% соответственно). Помимо этого, доля поддерживающих такую меру растет с увеличением возраста опрошенных. Среди молодежи до 24 лет за такие выплаты высказались 37% респондентов, среди россиян старше 45 лет — 54%.

 
 
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Половина россиян поддерживает идею введения безусловного базового дохода — фиксированной ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства.
 
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