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Фото. Белорусы устроили акции протеста у границ в Польше, Литве и Украине. Их требования

13.06.2021 09:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Протестующие на время заблокировали границу, говорится в посте.

Фото. Белорусы устроили акции протеста у границ в Польше, Литве и Украине. Их требования
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Фото: ЕРА

Белорусы в Украине, Польше и Литве 12 июня провели митинги у границы Беларуси, сообщил Telegram-канал Народного антикризисного управления. 
 Они выдвигали два требования: от ЕС – ускорить введение санкций против считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, от нынешней власти Беларуси – вернуть гражданам возможность наземного выезда из страны, освободить политзаключенных и провести новые честные выборы.
 
 
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Протестующие на время заблокировали границу, говорится в посте.
 
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