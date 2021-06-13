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Фото. Белорусы устроили акции протеста у границ в Польше, Литве и Украине. Их требования
Источник материала: Партизан
Протестующие на время заблокировали границу, говорится в посте.
Фото: ЕРА
Белорусы в Украине, Польше и Литве 12 июня провели митинги у границы Беларуси, сообщил Telegram-канал Народного антикризисного управления.
Они выдвигали два требования: от ЕС – ускорить введение санкций против считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, от нынешней власти Беларуси – вернуть гражданам возможность наземного выезда из страны, освободить политзаключенных и провести новые честные выборы.
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Протестующие на время заблокировали границу, говорится в посте.
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