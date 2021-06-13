Финляндия стала автором самой громкой сенсации

Матч сборных Дании и Финляндии завершился победой Финляндии. Номинальные гости оказались сильнее со счётом 1:0. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 прошла на стадионе "Паркен" в Копенгагене (Дания).





В конце первого тайма матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Финляндией Кристиан Эриксен потерял сознание, когда его партнёр вбрасывал мяч из аута. На поле экстренно вышли врачи, которые стали реанимировать футболиста. Более чем через 10 минут его унесли с поля в сопровождении игроков датской сборной.





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На 59-й минуте счёт открыл нападающий сборной Финляндии Йоэль Похьянпало. Он замкнул головой навесную передачу. Вратарь сборной Финляндии Лукаш Градецки отбил первый пенальти на Евро-2020. Удар наносил полузащитник национальной команды Дании Пьер-Эмиль Хёйбьерг.





В группе В, помимо датчан и финнов, выступают национальные команды России и Бельгии.



