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Эти привычки могут лишить вас зрения: что категорически делать нельзя

13.06.2021 10:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эти привычки могут лишить вас зрения: что категорически делать нельзя
Фото: freepik.com
Повседневные привычки имеют сильное влияние на весь организм человека. Но важнее всего является то, чем мы ежедневно убиваем свое зрение. Некоторые привычки могут не просто его снизить, а даже привести к слепоте.

Какими способами мы ежедневно разрушаем собственное зрение, рассказали медики в статье на портале EatThis.

Слишком много солнца


Независимо от времени года и местности, в которой мы живем, мы часто не задумываемся о защите своих глаз от яркого солнца. Мы знаем о важности солнцезащитного крема, но забываем о вредном воздействии ультрафиолетовых лучей на глаза. Нужно носить шляпы с широкими полями, контактные линзы с защитой от ультрафиолета и плотно прилегающие солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета.

Неправильная диета


Рафинированные и обработанные пищевые продукты могут провоцировать воспалительные процессы в организме, и это сказывается также на состоянии зрения и глаз. Хронические воспалительные процессы могут повредить глаза и понизить зрение. Нужно употреблять нежирные белки, полезные жиры и насытить свой рацион фруктами и овощами по максимуму.

Нарушение правила 20-20-20


При постоянной работе за компьютером или частым использованием экранов планшетов или смартфонов, нужно использовать правило "20-20-20". Каждые 20 минут нужно отводить глаза от экрана, направлять взгляд на 20 метров вперед и держать фокус 20 секунд. И не забывать моргать. Это важно для состояния глаз. Как утверждают медики, частое моргание и перенос фокусировки при использовании экранов помогает очистить глаза и смазать их поверхность.

Использование косметики


Постоянное использование косметики, особенно той, у которой закончился срок годности – очень вредно для глаз. Это может провоцировать рост бактерий и инфекций. Возьмите в привычку менять средства для макияжа каждые три месяца, на ночь снимать косметику – всегда, и никогда не делиться своей косметикой с другими.

Напряжение и стрессы
Постоянное напряжение и хронические стрессы наносят ущерб всему организму, а для глаз это может обернуться катастрофой. При стрессе происходит выброс гормона кортизола, который негативно влияет на работу нервной системы. А она, в свою очередь, бьет по многим важным органам. Кортизол может вырабатываться даже после того, как стресс прошел, и этот процесс истощает в организме запас питательных средств. Добавьте в рацион витамины, которые действую на нервную систему – С, Е, В, цинк, омега-3. Постарайтесь справиться со стрессом.

Вы трете глаза
Постоянное трение глаз может вызвать повреждение микрососудов мелких кровеносных сосудов под кожей. Это приводит к появлению темных кругов и отечности. Также появляются ранние морщины, может быть опущение век. Не трогайте свои глаза без надобности. Если есть сильное желание потереть – умойтесь. Избавьтесь от этой привычки.

Постоянный недосып
Хронический недосып приводит не только к старению организма и кожи, но и ухудшает зрение. Нехватка сна вызывает темные круги, подергивание глаз, нарушение четкости зрения, кровяным пятнышкам на глазах, сухости, зуду и чувствительности к свету. Взрослый человек должен спать от 7 до 9 часов в сутки. Это не только поможет сохранить зрение, но и снизит риск других серьезных заболеваний.

Вы не лечите близорукость
Считается, что близорукость – это безобидное возрастное последствие. Однако, если ее не лечить, то она может вызвать необратимое ухудшение зрения и даже слепоту. Генетика повышает риск развития близорукости, а работа, при которой мы все время напрягаем глаза, ее усугубляет. Нужно чаще бывать на свежем воздухе, посещать специалиста и следить за состоянием своих глаз.

Нарушение гигиены
Руки и глаза держать в чистоте особенно важно, так как плохая гигиена приводит к различным инфекциям. Врачи отмечают что нужно часто мыть руки, умываться, менять контактные линзы и футляр к ним. Использовать только те растворы, которые предназначены для контактных линз.

Вы не используете очки для плавания
Человеческие глаза не предназначены для использования под водой. В бассейнах в воде бывает все что угодно: хлор, крем для загара, пот, пыль, химические вещества. Соленая вода в водоемах менее опасна для глаз, чем вода в бассейнах. В большей опасности находятся те, кто носит линзы – их нельзя применять во время похода на бассейн. Используйте очки для плавания, убедитесь, что они плотно прилегают.

Эта же рекомендация касается и специальных защитных очков для ремонтных работ или работы по дому. Химические вещества могут губительно влиять на ваше зрение.

Чрезмерное использование экранов
Днем вы работаете за компьютером, вечером читаете новости в смартфоне, утром просматриваете что-то на планшете. Таким образом ваши глаза находятся постоянно в напряжении. Фокусировка на экране приводит к близорукости, и со временем вы хуже начнете видеть дальние предметы. Делайте перерывы, используйте правило "20-20-20", чаще гуляйте на свежем воздухе.
 
 
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Постоянное использование косметики очень вредно для глаз.
 
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