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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Китайские компании откажутся от сотрудничества с Беларусью - СМИ Без хороших отношений с ЕС Минск — невыгодный проект для Пекина.

Издание пишет, что многие китайские компании откажутся от сотрудничества с Беларусью потому что теперь эту страну под санкциями китайские бизнесмены больше не рассматривают как коридор в ЕС.Также Китай должен принимать решение о дальнейшем сотрудничестве с Беларусью после консультаций с Кремлем из-за продолжительного российского влияния на Беларусь.Углубление сотрудничества с Китаем при нынешней позиции США означает новые санкции. Куда более быстрые, чем в случае с нарушениями прав человека.Без хороших отношений с ЕС Беларусь — уже невыгодный проект для китайской торговой экспансии.Китайский отказ от дальнейшего инвестирования в Беларусь уже трансформируется в фантастические заявления из параллельной реальности.