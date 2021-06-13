ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Макей заявил о мерах со стороны официального Минска в ответ на новые санкции

13.06.2021 10:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В ответ на планируемое введение со стороны Евросоюза четвертого пакета санкций белорусские власти намерены предпринять политические, экономические и военные меры.

Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью ОНТ. Его фрагмент был продемонстрирован в эфире новостей телеканала вечером 12 июня.

Макей заявил о мерах со стороны официального Минска в ответ на новые санкции

«Мы выработали адекватные ответные меры в сфере политики, в сфере экономики и в военной сфере. И мы, конечно же, будем задействовать эти шаги в зависимости от тех мер, которые предпримут наши партнеры», — сказал Макей.

По словам министра, позиция официального Минска по этому вопросу была озвучена им во время встречи с аккредитованными в Беларуси представителями дипломатического корпуса 8 июня в МИД.

Также, как сообщил Макей, он довел позицию властей по инциденту с посадкой 23 мая самолета авиакомпании Ryanair в минском аэропорту и задержанием находившегося на борту блогера Романа Протасевича. «Мы не нарушили ни одного международного закона, ни одного международного правила, ни одного параграфа», — заявил он.

По мнению Макея, «есть явное нежелание западных стран в проведении расследования [инцидента], потому что результаты будут абсолютно не в их пользу».

«Налицо неготовность западных стран действовать по тому же принципу, по которому они нас заставляют действовать: они говорят, что Беларусь якобы не соблюдает принципы верховенства права. Где здесь в данной ситуации мы видим хотя бы на йоту желание вот этих западных стран действовать в соответствии с этим принципом?» — сказал глава МИД.

Комментарий представительства Евросоюза в Беларуси и дипмиссий государств — членов ЕС, а также посольств США, Великобритании, Швейцарии и Японии по итогам встречи в МИД министр назвал «одномерным однобоким политическим заявлением на грани каких-то политических ультиматумов и требований».

Макей призвал послов «быть дипломатами, а не политиками, а тем более политиканами», отмечает БелаПАН.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ответ на планируемое введение со стороны Евросоюза четвертого пакета санкций белорусские власти намерены предпринять политические, экономические и военные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кіраўніца літоўскага ўраду заявіла, што паток нелегальных мігрантаў з тэрыторыі Беларусі дасягнуў гістарычнага максымуму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by