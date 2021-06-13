Макей заявил о мерах со стороны официального Минска в ответ на новые санкции

В ответ на планируемое введение со стороны Евросоюза четвертого пакета санкций белорусские власти намерены предпринять политические, экономические и военные меры.

Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью ОНТ. Его фрагмент был продемонстрирован в эфире новостей телеканала вечером 12 июня.





«Мы выработали адекватные ответные меры в сфере политики, в сфере экономики и в военной сфере. И мы, конечно же, будем задействовать эти шаги в зависимости от тех мер, которые предпримут наши партнеры», — сказал Макей.

По словам министра, позиция официального Минска по этому вопросу была озвучена им во время встречи с аккредитованными в Беларуси представителями дипломатического корпуса 8 июня в МИД.

Также, как сообщил Макей, он довел позицию властей по инциденту с посадкой 23 мая самолета авиакомпании Ryanair в минском аэропорту и задержанием находившегося на борту блогера Романа Протасевича. «Мы не нарушили ни одного международного закона, ни одного международного правила, ни одного параграфа», — заявил он.

По мнению Макея, «есть явное нежелание западных стран в проведении расследования [инцидента], потому что результаты будут абсолютно не в их пользу».

«Налицо неготовность западных стран действовать по тому же принципу, по которому они нас заставляют действовать: они говорят, что Беларусь якобы не соблюдает принципы верховенства права. Где здесь в данной ситуации мы видим хотя бы на йоту желание вот этих западных стран действовать в соответствии с этим принципом?» — сказал глава МИД.

Комментарий представительства Евросоюза в Беларуси и дипмиссий государств — членов ЕС, а также посольств США, Великобритании, Швейцарии и Японии по итогам встречи в МИД министр назвал «одномерным однобоким политическим заявлением на грани каких-то политических ультиматумов и требований».

Макей призвал послов «быть дипломатами, а не политиками, а тем более политиканами», отмечает БелаПАН .