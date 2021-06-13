В Минске построят первый православный старообрядческий храм. Каким он будет

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Община

Заказчиком выступает религиозная община «Старообрядческий приход в честь святого пророка Илии». Это первый в истории нашей страны старообрядческий приход, принявший решение о восстановлении священства и вхождении в лоно Православной церкви, которое и было поддержано постановлением Священного синода БПЦ в 2006 году.





В данном случае симбиоз старообрядчества и православия не является чем-то необычным, объясняют в приходском совете под председательством Вячеслава Клементьева. Община сохраняет свои идентичность, традиции, богослужебный порядок. Например, прихожане крестятся двумя перстами, носят скромную одежду, мужчины не бреют бороду, в богослужениях используются древнецерковные книги, знаменное пение, есть земные поклоны. В то же время появляется возможность получить все таинства Православной церкви по старому чину.





— В новом храме мы продолжим молиться по старому чину, как это делали наши предки и как прописано в уставе, который утвердил владыка Филарет, — уточнила заместитель председателя приходского совета ильинской общины Екатерина Слышкова. — Но если раньше мы имели только чин крещения и исповедования, то теперь, с восстановлением священства, нам также открыты таинства причастия, венчания. Этого хотели люди, в том числе молодежь. Община насчитывает около 400 прихожан, причем почти все семьи — смешанные: например, муж — католик или православный, а жена — нашего вероисповедания, или наоборот. Это ни в коем разе не является поводом для разлада, споров. Чисто старообрядческих семей нет, почти все прихожане — выходцы из «поморцев» (поморские церкви, кстати, открыты во многих белорусских городах).





В последние годы «ильинцы» проводят службы в частном доме на ул. Кулибина. Сейчас, в пандемию, строго соблюдают меры предосторожности: обязательный масочный режим, единовременно заходят в помещение не более 10 человек.





О своем храме мечтали давно. Его строительству предшествовала большая работа — обсуждения на разных уровнях, поиск участка, сбор пожертвований, административные процедуры, принятие решений, подписание документов.





— Пока расходы по авансированию в рамках заключенных договоров покрываем в основном за счет пожертвований прихожан, — отметила Е. Слышкова. — Но средств потребуется гораздо больше: реализация проекта оценивается примерно в 2,5 млн рублей. Уже имеются предварительные договоренности о финансировании отдельных этапов строительства с Русской православной церковью, некоторыми российскими коммерческими компаниями. Ведем переговоры с послом Российской Федерации в Беларуси и послом Беларуси в России по включению объекта в совместную программу финансирования.









Участок

По решению Мингорисполкома в 2017 году религиозной общине для возведения храма во имя святого пророка Илии предоставлен земельный участок площадью 0,3 га на ул. Маяковского. Он граничит с одной стороны с Червенским рынком, с другой — протекают реки Лошица и Мышка, а через дорогу расположен Лошицкий усадебно-парковый комплекс. Предварительно была разработана проектно-сметная документация. Она согласована с Министерством культуры, комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, имеется положительное заключение Госстройэкспертизы по г. Минску и других заинтересованных ведомств, уточнили в администрации Ленинского района.





— Генподрядная организация «МинГорСервис-Групп» приступила к подготовительным работам в апреле 2021 года, — рассказал представитель заказчика, помощник по строительству Сергей Антипович. — Они еще ведутся и включают срезку плодородного грунта, прокладку сетей водопровода и электроснабжения, устройство временной подъездной дороги для строительной техники, временного ограждения строительной площадки, организацию геодезической разбивочной сети, вырубку зеленых насаждений на участке. Замечу, по предложению администрации Ленинского района представители «Минскзеленстроя», заказчика, подрядчика и проектировщика еще раз обследовали площадку строительства и приняли решение уменьшить количество вырубаемых деревьев с 57 до 24. В ближайшее время планируется приступить непосредственно к строительству объекта, необходимые для этого материалы закуплены. Завершатся работы в 2022 году, если не возникнет задержек с финансированием.

Проект

Согласно проекту новое сооружению соответствует старообрядческим архитектурно-строительным канонам. Его размеры — 20,4 на 26,5 м. Здание 5-главое, в самой верхней точке высотой 21,9 м. На первом этаже — молитвенный зал с алтарем, притвором, церковная лавка. Над притвором — колокольня. В цокольном этаже расположатся холл, помещения клира, для проведения огласительных бесед, для подготовки крещения прихожан, комната настоятеля, трапезная, вспомогательные помещения для хранения церковной утвари, хозяйственного инвентаря. Появится электрический подъемник для инвалидов и физически ослабленных посетителей. В оконных проемах — стеклопакеты. Крыша четырехскатная, из металлочерепицы, купола — из нержавеющей стали. Наружные и внутренние стены изготовят в основном из керамзитобетонных блоков. Фасад окрасят декоративной краской, цоколь облицуют искусственным камнем.





На прилегающей территории разместят мини-котельную, контейнерную площадку для отходов, небольшую автостоянку для инвалидов, велопарковку, скамейки, урны. Предполагается высадить кустарники можжевельника, сирени, туи, дерена белого, хосты волнистой, а также несколько кленов. Всего — около 200 насаждений.



