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Какое лето тебя ждет по знаку Зодиака
Источник материала: UDF
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Овен
Овен, вы как никогда понимаете свою потребность в независимости. За последний год вы поняли, что жить с ограничениями не для вас. Теперь вы полны энтузиазма к своим будущим приключениям, и если вы преданы делу, то захотите большей свободы от вашего партнера. Вы возьмете на себя инициативу в планировании и организации отпуска со своим партнером. Если вы одиноки, то поищите человека, который также оценит их независимость и не захочет зацикливаться на вас. Лето будет жарким, но вы к нему готовы.
Телец
Телец, романтика всегда была важна для вас, но если вы помолвлены, вы уже осознали (после месяцев изоляции), что ваш партнер должен быть помимо вашего любовника и вашего друга. Проведя все свободное время со своим партнером, вы поняли, что вам нужно иметь возможность веселиться вместе, что бы еще ни происходило в мире и в вашей личной жизни. Если вы до сих пор были одиноки, настало время, когда вы должны расправить свои красивые крылья социальной бабочки и поискать парня.
Близнецы
Теперь вы готовы сосредоточиться на том, чего вы действительно хотите и чего ожидаете от своих отношений. Если в последние месяцы вы общались с человеком, который вас недостаточно уважал, то теперь вы пришли к выводу, что лучше побыть одному, чем с партнером, который вас не заслуживает. Лето кажется вам многообещающим, а главное - вашим. приоритетом будет поиск подходящего человека. Это должен быть человек, с которым можно говорить на одном языке и все такое. Мужчина, который является вашим поклонником, а не вашим критиком.
Рак
Представители этого знака зодиака наконец-то готовы выйти из своей скорлупы и повеселиться. Даже если вы пережили любовные катаклизмы, боль в вашем сердце прошла, и теперь вы готовы к новым переживаниям. Будьте спонтаннее и ищите новые горизонты! Если вы одиноки, вам, вероятно, не терпится найти кого-то, кто покажет вам новые вещи из жизни и мира. Попробуйте встречаться с кем-то, кто не относится к вашему типу людей. Это может быть именно то, что вам нужно. Для раков это лето подарит удивительные впечатления.
Лев
Вы, Лев, всегда светитесь летом - это ваше любимое время года, но, к сожалению, в этом году ваша личная жизнь будет не очень захватывающей. Звезды обещают вам много веселья и приключений, но больше с друзьями, поэтому, если вы одиноки, не настраивайте себя на горячий секс. Найдите того, кто действительно захочет близости с вами на более глубоком уровне. Вы ищете человека, чья любовь исцеляет, кого-то, с кем вы можете быть уязвимы и кому вы можете доверять. Для Льва в отношениях как никогда важно знать, поддерживает ли его партнер в добре и зле или просто составляет им компанию.
Дева
Если говорить о возможностях бурной летней любви, то Дева в центре внимания. Одинокие люди этого знака сделают упор на романтику, веселье и друзей. Девы обычно являются одним из моногамных знаков зодиака, но этим летом они могут быть в более непослушном настроении. Дева в отношениях, возможно, скоро захочет услышать свадебные колокола. Другие Девы будут думать о помолвке, жить со своим партнером под одной крышей или создать ребенка. В общем, Девы, у которых есть постоянный партнер, захотят развивать отношения в ближайшие месяцы.
Весы
У представителей Весов за последние месяцы было много взлетов и падений и этим летом им пора расслабиться и весело провести время! За последний год многие Весы вернулись к своим корням и задумались над структурированием и смыслом своей жизни. Те, у кого сейчас нет партнера, захотят познакомиться с новым человеком, который принесет им азарт и страсть. У них будет хороший выбор, в то время как связанные Весы будут более сосредоточены на ответном огне в своих отношениях со своим постоянным партнером.
Скорпион
Пандемия определенно помешала страстным Скорпионам проявить себя. Тем более непривязанные представители этого знака наверняка накопили в себе напряжение. Глубоко внутри них голос, спрашивающий вселенную, когда они встретят настоящую любовь; он вообще существует и где он? Скорпионы не просто ищут секса, они любят счастье. Этим летом звезды обещают им, что это произойдет. То есть, если они готовы открыться новому человеку, они его встретят. Для связанных Скорпионов лето станет прекрасным временем, чтобы вспомнить, почему они влюбились в своего партнера, и вернуть это волшебство.
Стрелец
Прошлый год был настоящей версией ада для большинства Стрельцов. Теперь они готовы к взлету, как птица из клетки! Но в последние месяцы, однако, Стрельцы кое-что узнали о любви, а именно: сколько бы возможностей ни было у человека, не новые завоевания делают его счастливым. Лучники теперь готовы искать человека, который останется с ними надолго. Того, чье сердце будет биться в унисон с их. Связанные Стрельцы захотят быть уверены, что куда бы они ни пошли, их партнер всегда будет с ними.
Козерог
Теперь, когда мир вновь открывается, Козероги захотят окружить себя достойными их людьми. Они больше не хотят тратить свое время и энергию на людей, которые их опускают. Козероги, отношения которых в последние месяцы не пошли гладко, попрощаются со своим нынешним партнером и осторожно вернутся в мир одиночек. Они сосредоточатся на том, чтобы найти человека, который говорит и думает одинаково, чтобы его слова не потерялись при переводе. Для увлеченных Козерогов настало время оживить свой распорядок путешествиями или новыми впечатлениями.
Водолей
Водолей, вы давно мечтали о новом начале. Вы потратили много времени на самоанализ, размышляя о своем поведении и целях. Это включает в себя ваши амбиции в личной жизни. Этим летом у вас будет много возможностей для случайного флирта и случайного секса. Но прежде чем вы решите, что можете пуститься в подобные переживания, вам нужно убедиться, что вам действительно весело. Если вы чувствуете, что с вами покончили с краткосрочными делами, поищите кого-нибудь, кто возьмет на себя инициативу в ваших отношениях. Не бойтесь потратить больше денег во имя зарождающейся романтики!
Рыбы
Рыбы, вы, наверное, чувствуете, что следующая глава вашей жизни вот-вот откроется прямо сейчас. Чувствуешь, что в любой момент шторы будут задернуты и ты будешь в главной роли. Из всех знаков зодиака вы станете одним из самых счастливых этим летом. Если вы хотите найти вторую половинку или выйти замуж, звезды будут на вашей стороне! У непривязанных Рыб есть шанс встретить человека, который верит в них и их мечты. Рыбы в связях будут готовы красиво сделать следующий шаг в отношениях со своим партнером.
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