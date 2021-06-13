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Жителя Молодечно приговорили к большому сроку за оскорбление Лукашенко
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Жителя Молодечно Дениса Сырца признали виновным в разжигании ненависти к милиции, в оскорблении должностных лиц и президента и приговорили к 4 годам колонии в условиях общего режима. Также в пользу каждого потерпевшего, заявившего иск о моральных страданиях, суд постановил взыскать с Дениса по 1000 белорусских рублей, сообщается на сайте лишенного аккредитации spring96.org.
Потерпевшими признаны молодечненские милиционеры и гродненская сотрудница ОМОН, а также и публичные персоны — Лукашенко, Ермошина и Карпенков. Не все из потерпевших пришли поучаствовать в процессе.
У мужчины есть две дочери — 4 и 15 лет. Как рассказала жена Дениса, младшая дочь думает, что папа в командировке,
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Потерпевшими также признаны молодечненские милиционеры и гродненская сотрудница ОМОН.
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