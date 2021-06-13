Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До +22℃, грозы и дожди. Погода с 14 по 20 июня. Подробный прогноз В начале недели ожидается переменная облачность.

В начале недели ожидается переменная облачность. В большинстве районов без осадков, только по юго-востоку пройдут кратковременные дожди, большая вероятность гроз. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Влажность до 90%. Под утро слабые туманы, видимость до полукилометра. Температура воздуха ночью +5℃…+11℃. Днем до +19℃.В середине недели будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Влажность до 90%. Температура воздуха ночью +8℃…+15℃. В дневные часы воздух прогреется до +22℃.Во второй половине неделе в отдельных районах страны пройдут дожди различной интенсивности, возможны грозы. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 90%. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +5℃…+12℃. В дневные часы воздух прогреется до +15℃…+22℃.В выходные будет облачно с прояснениями. Сохранится большая вероятность грозовых дождей. Влажность до 90%. Под утро непродолжительные туманы, видимость до полукилометра. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5℃…+12℃. В дневные часы воздух прогреется до +22℃.