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«Газпром» планирует резко сократить транзит газа через Беларусь после запуска «Северного потока — 2»
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Газпром» планирует резко сократить транзит газа через Беларусь начиная с 4-го квартала 2021 года.
Об этом стало известно из контракта «Газпрома» с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на транзит газа в Европу в 2021 году, опубликованного накануне годового собрания акционеров российского гиганта.
Согласно документу, задание для компании «Газпром трансгаз Беларусь» на транспортировку газа на 2021 год в Западную Европу составляет 29,574 млрд куб. метров, в том числе: I квартал — 9,626 млрд куб. метров, II квартал — 9,183 млрд куб. метров; III квартал — 8,842 млрд куб. метров, IV квартал — 1,923 млрд куб. метров.
Таким образом, транзит газа сократится почти на 8 млрд кубов в квартал, или на 80%.
Газ через Беларусь прокачивается по транснациональному газопроводу «Ямал — Европа» мощностью 32,9 млрд кубометров в год в Польшу и Германию. Кроме того, по другой ветке газопровода российский газ через Беларусь поступает в Литву, а через нее — в Калининградскую область.
До этого года «Ямал-Европа» был загружен на полную катушку, потому что «Газпрому» было выгоднее посылать голубое топливо через Беларусь, а не через Украину. «Газпром трансгаз Беларусь» на 100% принадлежит российской компании, а потому тарифы на прокачку газа через нашу страну минимальны.
Будущее снижение транзита через Беларусь, вероятно, связано со скорым пуском нового газопровода по дну Балтийского моря «Северный поток — 2». США исчерпали возможности далее блокировать его строительство.
Посылать газ по «Северным потокам» выгоднее, чем через страны-транзитеры.
Почему же Москва планирует сократить прокачку через Беларусь, а не через Украину? Мотива тут может быть два.
На сегодня у «Газпрома» контракт с Украиной заключен по принципу «качай или плати». То есть, даже если «Газпром» снизит транзит через Украину, он должен будет оплатить законтрактованные объемы.
Такой контракт с Украиной пятилетний, он заканчивается в конце 2024 года.
Во-вторых, Польша не намерена продолжать контракт на поставки газа «Газпромом» после 2022 года, когда он истекает. Ясности по дальнейшему транзиту газа через Польшу после 2022 года нет. Вероятно, будет торг.
Более того, европейские политики не исключали запрета транзита газа через Беларусь, если Минск будет продолжать нынешнюю политику: Европа расценивает многие шаги нынешнего белорусского руководства как враждебные, осуждает нарушения прав человека, боится превращения нашей страны в Северную Корею в центры Европы и нарастания российского контроля над Беларусью.
Как бы то ни было, если объемы прокачки газа через Беларусь снизятся, наша страна лишится значительных налоговых поступлений. Белорусский бюджет может потерять около 250—300 млн долларов в год.
Пока ни белорусские, ни российские власти не проговаривали, намерена ли Москва компенсировать Минску эти потери в случае если сокращение транзита действительно произойдет.
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«Газпром» планирует резко сократить транзит газа через Беларусь после запуска «Северного потока — 2»
«Газпром» планирует резко сократить транзит газа через Беларусь начиная с 4-го квартала 2021 года.
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