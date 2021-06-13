Источник материала: UDF



Фото Надежды Бужан, nn.by

Какими были основные тезисы Владимира Макея?

прекратить преследование активистов, независимых СМИ и гражданского общества;



прекратить произвольные задержания, пытки и бесчеловечное обращение в отношении мирных протестующих и политических заключенных;



освободить и реабилитировать всех политзаключенных и несправедливо задержанных;



расследовать нарушения прав человека и привлечь к суду тех, кто санкционировал и совершал акты насилия;



начать инклюзивный политический процесс, который бы вел к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стало известно, что Макей рассказывал иностранным послам Макей призвал не верить в картинку «параллельной реальности».

Как известно «Нашей Ниве», неожиданностей не случилось — обе стороны в очередной раз переозвучили свои позиции.Так, по его мнению, массового выхода на улицы 25 марта не произошло из-за желания белорусов жить в стабильности, и репрессии здесь ни при чем.Отдельнопрошелся по, мол, обратите внимание, что он оказался не таким объективным и нейтральным, каким хотел сдаваться. Тоже досталось Tut.by, который «после смерти Зиссера перестал быть нейтральным».Дипломаты услышали обиду на, после встреч с которой западные политики высказываются в готовности поддержки и усиления санкций против. Мол, что она, что— на самом деле вредны для двусторонних отношений, поэтому их не нужно воспринимать всерьез. А белорусы, мол, не готовы жить под санкциями и не верят в 10-миллиардную поддержку от международных институций в случае смены власти.Макей призвал не верить в картинку «параллельной реальности», которую якобы создают сторонники перемен. И также рассказал иностранным допломатам, что, по его информации, страны Запада угрожают прекратить финансирование Латушко, если в стране не случится массовых акций протеста.Также Макей советовал дипломатам задуматься над мыслями, озвученными. Мол, они неординарные и требуют изучения и правильной реакции.Известно, что в ответ на этот спич представители дипмиссий стран ЕС, Великобритании, США и Японии выпустили совместное заявление после встречи.Как следует из заявления, на встрече дипломаты призвали белорусские власти:Дипломаты надеются, что в Беларусь смогут вернуться дипломаты из Литвы, Польши, Латвии, Великобритании и США.