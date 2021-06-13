ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стало известно, что Макей рассказывал иностранным послам

13.06.2021 10:47 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Стало известно, что Макей рассказывал иностранным послам
Фото Надежды Бужан, nn.by
В начале недели дипломаты стран Евросоюза, США, Японии и Великобритании были приглашены в белорусский МИД на встречу с Владимиром Макеем. Что происходило на встрече?

Как известно «Нашей Ниве», неожиданностей не случилось — обе стороны в очередной раз переозвучили свои позиции.

Какими были основные тезисы Владимира Макея?



Так, по его мнению, массового выхода на улицы 25 марта не произошло из-за желания белорусов жить в стабильности, и репрессии здесь ни при чем.

Отдельно Владимир Макей прошелся по Артему Шрайбману, мол, обратите внимание, что он оказался не таким объективным и нейтральным, каким хотел сдаваться. Тоже досталось Tut.by, который «после смерти Зиссера перестал быть нейтральным».

Дипломаты услышали обиду на Светлану Тихановскую, после встреч с которой западные политики высказываются в готовности поддержки и усиления санкций против Александра Лукашенко. Мол, что она, что Павел Латушко — на самом деле вредны для двусторонних отношений, поэтому их не нужно воспринимать всерьез. А белорусы, мол, не готовы жить под санкциями и не верят в 10-миллиардную поддержку от международных институций в случае смены власти.

Макей призвал не верить в картинку «параллельной реальности», которую якобы создают сторонники перемен. И также рассказал иностранным допломатам, что, по его информации, страны Запада угрожают прекратить финансирование Латушко, если в стране не случится массовых акций протеста.

Также Макей советовал дипломатам задуматься над мыслями, озвученными Романом Протасевичем. Мол, они неординарные и требуют изучения и правильной реакции.

Известно, что в ответ на этот спич представители дипмиссий стран ЕС, Великобритании, США и Японии выпустили совместное заявление после встречи.

Как следует из заявления, на встрече дипломаты призвали белорусские власти:

прекратить преследование активистов, независимых СМИ и гражданского общества;

прекратить произвольные задержания, пытки и бесчеловечное обращение в отношении мирных протестующих и политических заключенных;

освободить и реабилитировать всех политзаключенных и несправедливо задержанных;

расследовать нарушения прав человека и привлечь к суду тех, кто санкционировал и совершал акты насилия;

начать инклюзивный политический процесс, который бы вел к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.


Дипломаты надеются, что в Беларусь смогут вернуться дипломаты из Литвы, Польши, Латвии, Великобритании и США.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Макей призвал не верить в картинку «параллельной реальности».
 
Новости дня
Новости разные
 
В Китае арестовали 1100 человек за махинации с криптовалютами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by