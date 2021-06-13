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Стало известно, что Макей рассказывал иностранным послам
Источник материала: UDF
Фото Надежды Бужан, nn.by
Как известно «Нашей Ниве», неожиданностей не случилось — обе стороны в очередной раз переозвучили свои позиции.
Какими были основные тезисы Владимира Макея?
Так, по его мнению, массового выхода на улицы 25 марта не произошло из-за желания белорусов жить в стабильности, и репрессии здесь ни при чем.
Отдельно Владимир Макей прошелся по Артему Шрайбману, мол, обратите внимание, что он оказался не таким объективным и нейтральным, каким хотел сдаваться. Тоже досталось Tut.by, который «после смерти Зиссера перестал быть нейтральным».
Дипломаты услышали обиду на Светлану Тихановскую, после встреч с которой западные политики высказываются в готовности поддержки и усиления санкций против Александра Лукашенко. Мол, что она, что Павел Латушко — на самом деле вредны для двусторонних отношений, поэтому их не нужно воспринимать всерьез. А белорусы, мол, не готовы жить под санкциями и не верят в 10-миллиардную поддержку от международных институций в случае смены власти.
Макей призвал не верить в картинку «параллельной реальности», которую якобы создают сторонники перемен. И также рассказал иностранным допломатам, что, по его информации, страны Запада угрожают прекратить финансирование Латушко, если в стране не случится массовых акций протеста.
Также Макей советовал дипломатам задуматься над мыслями, озвученными Романом Протасевичем. Мол, они неординарные и требуют изучения и правильной реакции.
Известно, что в ответ на этот спич представители дипмиссий стран ЕС, Великобритании, США и Японии выпустили совместное заявление после встречи.
Как следует из заявления, на встрече дипломаты призвали белорусские власти:
прекратить преследование активистов, независимых СМИ и гражданского общества;
прекратить произвольные задержания, пытки и бесчеловечное обращение в отношении мирных протестующих и политических заключенных;
освободить и реабилитировать всех политзаключенных и несправедливо задержанных;
расследовать нарушения прав человека и привлечь к суду тех, кто санкционировал и совершал акты насилия;
начать инклюзивный политический процесс, который бы вел к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.
Дипломаты надеются, что в Беларусь смогут вернуться дипломаты из Литвы, Польши, Латвии, Великобритании и США.
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Макей призвал не верить в картинку «параллельной реальности».
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