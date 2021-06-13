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Макей рассказал, как белорусские власти ответят на новые санкции ЕС
13.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Об этом глава МИД Беларуси говорил 8 июня на встрече с дипломатами стран ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и Японии.
— Мы выработали адекватные ответные меры в сфере политики, в сфере экономики и в военной сфере. И мы, конечно же, будем задействовать эти шаги в зависимости от тех мер, которые предпримут наши партнеры, — заявил Макей в интервью
Комментарий представительства Евросоюза в Беларуси и дипмиссий государств — членов ЕС, а также посольств США, Великобритании, Швейцарии и Японии по итогам встречи в МИД министр назвал «одномерным, однобоким политическим заявлением на грани каких-то политических ультиматумов и требований». Он призвал послов «быть дипломатами, а не политиками, а тем более политиканами», пишет
Напомним, в совместном заявлении после встречи дипломаты
- немедленно прекратить преследование всех лиц, участвующих в демократическом движении, а также независимых СМИ и гражданского общества; продемонстрировать уважение свободы убеждений, выражения и собраний;
- немедленно прекратить произвольные задержания, пытки и бесчеловечное обращение в отношении мирных протестующих и политических заключенных;
- немедленно освободить и реабилитировать всех политзаключенных и несправедливо задержанных;
- без промедления расследовать нарушения прав человека и привлечь к суду тех, кто санкционировал и совершал акты насилия, пыток, бесчеловечного обращения и незаконные действия, которые привели к телесным повреждениям, травмам, гибели людей, а также к формированию общей атмосферы беззакония в стране;
- начать заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.
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Об этом глава МИД Беларуси говорил 8 июня на встрече с аккредитованными в Беларуси представителями дипкорпуса.
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