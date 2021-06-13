Макей рассказал, как белорусские власти ответят на новые санкции ЕС

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Об этом глава МИД Беларуси говорил 8 июня на встрече с дипломатами стран ЕС, США, Великобритании, Швейцарии и Японии.

— Мы выработали адекватные ответные меры в сфере политики, в сфере экономики и в военной сфере. И мы, конечно же, будем задействовать эти шаги в зависимости от тех мер, которые предпримут наши партнеры, — заявил Макей в интервью ОНТ .

Комментарий представительства Евросоюза в Беларуси и дипмиссий государств — членов ЕС, а также посольств США, Великобритании, Швейцарии и Японии по итогам встречи в МИД министр назвал «одномерным, однобоким политическим заявлением на грани каких-то политических ультиматумов и требований». Он призвал послов «быть дипломатами, а не политиками, а тем более политиканами», пишет БелаПАН .

Напомним, в совместном заявлении после встречи дипломаты призвали власти Беларуси откликнуться на требования белорусского народа:

- немедленно прекратить преследование всех лиц, участвующих в демократическом движении, а также независимых СМИ и гражданского общества; продемонстрировать уважение свободы убеждений, выражения и собраний;

- немедленно прекратить произвольные задержания, пытки и бесчеловечное обращение в отношении мирных протестующих и политических заключенных;

- немедленно освободить и реабилитировать всех политзаключенных и несправедливо задержанных;

- без промедления расследовать нарушения прав человека и привлечь к суду тех, кто санкционировал и совершал акты насилия, пыток, бесчеловечного обращения и незаконные действия, которые привели к телесным повреждениям, травмам, гибели людей, а также к формированию общей атмосферы беззакония в стране;

- начать заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.