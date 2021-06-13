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Сокуров: «Ровесники бьют ровесников»

13.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Режиссер «Молоха» и «Тельца» — о политике насилия в России. Остроактуально для Беларуси.

Сокуров: «Ровесники бьют ровесников»

— Наверное, сегодня количество преступивших во власти велико. Власть в России численно превосходит народ, — рассуждает прославленный российский режиссер Александр Сокуров в интервью Новой газете. — Ведь что происходит на улицах сегодня? Ровесники бьются с ровесниками. Вернее, так: ровесники бьют ровесников.

Это не просто развращает, но означает, что перспектива — дорога с односторонним движением. Вот есть силовая организация, которая парадоксально для русской традиции называется «Росгвардией»…

Вообще «гвардия», по рассказам моего отца, — звание, которое надо было в бою добыть: гвардейская дивизия, гвардейский полк. Сейчас силы подавления народа называются «Росгвардия».

И кроме того, посмотрите внимательно, кто служит в этих формированиях… Когда я публично говорю об этом парадоксе, многие опускают головы, никто не может ответить на этот вопрос, в том числе Владимир Владимирович Путин.

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Режиссер «Молоха» и «Тельца» — о политике насилия в России. Остроактуально для Беларуси.
 
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