Сокуров: «Ровесники бьют ровесников»

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Режиссер «Молоха» и «Тельца» — о политике насилия в России. Остроактуально для Беларуси.





— Наверное, сегодня количество преступивших во власти велико. Власть в России численно превосходит народ, — рассуждает прославленный российский режиссер Александр Сокуров в интервью Новой газете . — Ведь что происходит на улицах сегодня? Ровесники бьются с ровесниками. Вернее, так: ровесники бьют ровесников.

Это не просто развращает, но означает, что перспектива — дорога с односторонним движением. Вот есть силовая организация, которая парадоксально для русской традиции называется «Росгвардией»…

Вообще «гвардия», по рассказам моего отца, — звание, которое надо было в бою добыть: гвардейская дивизия, гвардейский полк. Сейчас силы подавления народа называются «Росгвардия».

И кроме того, посмотрите внимательно, кто служит в этих формированиях… Когда я публично говорю об этом парадоксе, многие опускают головы, никто не может ответить на этот вопрос, в том числе Владимир Владимирович Путин.