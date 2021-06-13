|
Сокуров: «Ровесники бьют ровесников»
13.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Режиссер «Молоха» и «Тельца» — о политике насилия в России. Остроактуально для Беларуси.
— Наверное, сегодня количество преступивших во власти велико. Власть в России численно превосходит народ, — рассуждает прославленный российский режиссер Александр Сокуров в интервью
Это не просто развращает, но означает, что перспектива — дорога с односторонним движением. Вот есть силовая организация, которая парадоксально для русской традиции называется «Росгвардией»…
Вообще «гвардия», по рассказам моего отца, — звание, которое надо было в бою добыть: гвардейская дивизия, гвардейский полк. Сейчас силы подавления народа называются «Росгвардия».
И кроме того, посмотрите внимательно, кто служит в этих формированиях… Когда я публично говорю об этом парадоксе, многие опускают головы, никто не может ответить на этот вопрос, в том числе Владимир Владимирович Путин.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Режиссер «Молоха» и «Тельца» — о политике насилия в России. Остроактуально для Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)