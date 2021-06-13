Чем полезен рапсовый мед

Источник материала: Sputnik Беларусь

Руководитель лаборатории пчеловодства РУП "Институт плодоводства" Дмитрий Рахматулин рассказал корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук о полезных свойствах рапсового меда.

Самый полезный мед - родной

Специалист отраслевой лаборатории пчеловодства заверяет, что плохого меда в Беларуси не бывает.

"Я являюсь приверженцем того, что употреблять в пищу нужно то, что растет в радиусе 200 км от места проживания человека. Такую пищу ели твои предки, и она гарантированно принесет пользу организму. Поэтому считаю ошибкой попытки поиска некой панацеи в экзотических видах меда. К примеру, мед горной липы, который был собран на Кавказе – это очень качественный продукт, но в то же время наш белорусский отечественный мед не будет ему ни в чем уступать", - поясняет Дмитрий Рахматулин.

Какой мед в Беларуси самый первый

Следует отметить, что самый первый белорусский мед – ивовый. Есть отдельные пчеловоды, например, в Пинском районе, которые специализируются на сборе только ивового меда.

Однако, как говорит эксперт, наиболее активным и обильным медоносом в весенний период является рапс. При проведении массового пыльцевого анализа это растение фиксируется постоянно либо достаточно часто.

Минус меда из рапса

У белорусов достаточно осторожное отношение к меду из рапса по причине белой окраски продукта.

"Так сложилось исторически, что в Беларуси предпочитают темный мед. Быстрая кристаллизация – еще одно свойство рапсового меда, которое не добавляет ему популярности. Некоторые сорта рапсового меда кристаллизуются уже через неделю после откачки. Также потребителям не по нраву и своеобразная салообразная консистенция рапсового меда", - отмечает специалист.

Рапсовый мед не меняет вкус и цвет чая

"Хотя, если признаться честно, то для меня и моей семьи – рапсовый мед – самый вкусный. Этот вид меда находится у меня на столе по нескольким причинам: он не меняет вкус и цвет чая. Вероятно, кто–то из читателей сейчас может меня упрекнуть в том, что я добавляю мед в горячий чай. Но это распространенная ошибка. Запомните: если вы добавили мед в горячий чай и выпили напиток, не дав ему остыть, то мед использован на все 100 %", - рекомендует Дмитрий Рахматулин.

Мед из рапса полезен для сердца

Вторая причина сделать выбор в пользу рапсового меда – это максимальное содержание глюкозы по сравнению со всеми другими видами меда. Как известно, глюкоза – это питание сердечно–сосудистой системы.

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Часто для эффективной работы мозга советуют съесть шоколадку, но это распространенное заблуждение. Эффект от употребления шоколада проявится только спустя несколько часов. Другое дело – ложка свежего рапсового меда с большим содержанием глюкозы, воздействие которого будет ощущаться уже через 15 минут. По словам специалиста, продукт еще в ротовой полости начинает расщепляться до простых сахаров, мгновенно усваивается слизистой желудка и попадает в кровь как питание.

"Также рапсовый мед могут употреблять в пищу люди, страдающие сахарным диабетом. Именно этот вид меда в наименьшей степени влияет на повышение уровня сахара в крови. Надо отметить, что рапсовый мед, помимо основного компонента – рапса, содержит и цветение плодовых деревьев, и одуванчика – всего того, что цветет в Беларуси до конца мая. Такой состав делает рапсовый мед не просто полезным, но и высокоэффективным продуктом", - заключает руководитель лаборатории пчеловодства РУП "Институт плодоводства".

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