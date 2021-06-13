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В Жлобине задержано еще не менее десяти человек, которых подозревают в участии в акциях протеста в августе прошлого года

13.06.2021 10:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Жлобине продолжаются задержания граждан, которые милиция подозревает в участии в «массовых беспорядках» 9—10 августа 2020 года.

В Жлобине задержано еще не менее десяти человек, которых подозревают в участии в акциях протеста в августе прошлого года
Массовая акция в Жлобине 14 августа 2020 года

По информации БелаПАН, за последнюю неделю в городе задержано не менее десяти человек в возрасте от 20 до 60 лет, среди них 57-летний Петр Константинов и 60-летний Николай Исаенко.

Исаенко впервые был задержан 10 августа и жестоко избит, после чего попал в больницу. Об этом он сам рассказывал БелаПАН 12 августа. Сейчас Исаенко находится в гомельском СИЗО № 3 как подозреваемый в массовых беспорядках (ст. 342 УК).

На прошлой неделе прокуратура направила в суд уголовное дело 17-летнего жителя Жлобинского района. Юноша «участвовал в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций».

В райцентре за «массовые беспорядки» 9—10 августа под уголовное преследование попало не менее 30 человек. Среди прочих были осуждены 17-летний Виталий Прохоров и 21-летний Дмитрий Гопта, у которого умственная отсталость.

11 июня в Гомельском областном суде были рассмотрены и отклонены жалобы на приговоры жителям Жлобина Евгению Защитову (2001 года рождения) и Александру Шевцову (1997). Они обвинялись в массовых беспорядках и угрозе насилия в отношении милиции (ст. 364 УК). Защитова суд Жлобинского района приговорил к трем годам лишения свободы, Шевцова — к двум с половиной.

 

 

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В Жлобине продолжаются задержания граждан, которые милиция подозревает в участии в «массовых беспорядках» 9—10 августа 2020 года.
 
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