Евро-2020. Главный тренер сборной России готов к критике его команды после поражения от Бельгии

Сборная России с поражения начала выступление на чемпионате Европы по футболу. Вечером 12 июня команда Станислава Черчесова проиграла в Санкт-Петербурге сборной Бельгии — 0:3.





У бельгийцев дважды отличился Ромелу Лукаку, став таким образом лучшим бомбардиром своей сборной в финальных стадиях Евро (4 гола). Еще один гол на счету Тома Менье, также вписавшим свое имя в историю — он стал первым игроком, который отличился в первом тайме матча финальной стадии Евро после выхода на замену.

«Хорошо начали игру, но потом совершили промах (после которого счет открыл Лукаку. — ред). После этого появилось расстройство. Конечно, в футболе без ошибок не бывает. Обидно пропустить такой гол, но играть надо продолжать. В моей команде должен быть характер, на который ничто не влияет. То, что сейчас мы получим порцию критики, это абсолютно справедливо», — сказал после матча главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В матче против России бельгийцы потеряли до конца турнира защитника Тимоти Кастаня, который получил двойной перелом.

В другом матче группы В Финляндия обыграла Данию — 1:0. Матч был прерван в конце первого тайма после того, как защитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание . Его реанимировали прямо на поле, после чего увезли в больницу.





По просьбе обеих команд УЕФА принял решение доиграть матч в тот же день. Историческую для финнов победу принес забитый головой в падении гол Йоэля Похьянпало. Финляндия впервые участвует в чемпионате Европы.

Фото uefa.com