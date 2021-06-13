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Торжества в честь Дня России прошли в Минске
13.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День России стал праздником не только для россиян, но и для многих жителей Беларуси. Торжества прошли в Минске. Что вошло в праздничную программу и какой была официальная часть, расскажет корреспондент «МИР 24» Александр Микульчик.
В Крипте Всесвятского храма находятся капсулы с останками воинов. С сегодняшнего дня здесь будет земля из Севастополя. Места, где в войне 1853-56 годов погибли белорусы. Капсулу заложили посол России в Беларуси Евгений Лукьянов и настоятель храма.
«Сегодня в этой крипте оказалась земля, которая полита их потом и кровью. Так что можно сказать с большей уверенностью, чем наоборот, что они вернулись домой. То, что это событие произошло, так совпало, в День России, лишний раз подтверждает, что преемственность истории в ее трагических и в ее героических проявлениях всегда должна быть для нас памятью и объектом защиты», – заявил Евгений Лукьянов.
Главные празднования развернулись в центре города. Здесь – концерт самодеятельных ансамблей. Участвуют представители многих народов России. С танцевальным номером выступило и белорусское казачество.
«В принципе всегда на этом празднике и поддерживаю Россию давным-давно. У нас общие корни – у меня родственники и в России, и на Украине, и в Беларуси. Я считаю, что нам делить нечего», – сказал представитель белорусского казачества Сергей Лановенко.
Под открытым небом разместилась фотовыставка – более 30 работ. На снимках достопримечательности России: живописные места Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, виды Республики Ингушетия.
«Я приехал на выставку в честь российско-белорусской дружбы. И чтобы поддержать братьев-белорусов. У нас любят эту страну», – поделился актер театра и кино Владимир Пермяков.
В завершении праздника – концерт Государственного театра «Морошка» из Санкт-Петербурга и народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной.
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День России стал праздником не только для россиян, но и для многих жителей Беларуси.
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