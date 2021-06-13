Байден нарушил королевский протокол на саммите G7













передает РИА "Новости". Правила предусматривают, что члены королевской семьи должны прибывать на мероприятие последними и уходить с него первыми. Таким образом, все гости обязаны успеть собраться до появления королевы,РИА "Новости".





Однако супруги Байден приехали на прием в графстве Корнуолл лишь спустя несколько минут после того, как там оказались Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям со своими женами.





Тем не менее опоздание американского лидера не отразилось на настроении британской королевы. Она приветливо побеседовала с гостями, в том числе с Байденом и его женой.