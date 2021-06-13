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Байден нарушил королевский протокол на саммите G7

13.06.2021 11:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вместе с женой Джилл приехал на саммит "большой семерки" позже, чем это сделала королева Великобритании Елизавета II, нарушив тем самым протокол.




Правила предусматривают, что члены королевской семьи должны прибывать на мероприятие последними и уходить с него первыми. Таким образом, все гости обязаны успеть собраться до появления королевы, передает РИА "Новости".

Однако супруги Байден приехали на прием в графстве Корнуолл лишь спустя несколько минут после того, как там оказались Елизавета II, принц Чарльз и принц Уильям со своими женами.

Тем не менее опоздание американского лидера не отразилось на настроении британской королевы. Она приветливо побеседовала с гостями, в том числе с Байденом и его женой.
 
 
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден вместе с женой Джилл приехал на саммит "большой семерки" позже, чем это сделала королева Великобритании Елизавета II,...
 
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