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Ким Чен Ын обиделся на Сеул из-за сравнения с Лукашенко
Источник материала: Партизан
«Северная Корея в Европе». Так южнокорейский телеканал «Channel A» назвал Республику Беларусь, а также сравнил 27-летнее правление Лукашенко с «северокорейской диктатурой». В КНДР обиделись не на шутку.
Пхеньян отмалчиваться не стал: «Мусорное СМИ», «истерия южнокорейской консервативной своры», «происки подонков-псевдожурналистов», — так в Северной Корее комментируют этот сюжет и обвиняют телеканал в том, что он приплел Беларусь для того, чтобы в очередной раз раскритиковать северокорейский режим и внушить корейцам чувство вражды.
«Есть такая поговорка: „собака не может перестать искать г…“. Наверное, по этой причине „Channel A“, совсем помешавшийся на конфронтации с соотечественниками, готов приплести к нам даже события в чужой стране, находящейся в десятках тысяч ли от Корейского полуострова», — пишут северо-корейские СМИ и пророчат, что вражеский телеканал накличет на себя гнев небес.
Если даже в КНДР обиделись сравнению с Беларусью, то это уже край.
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«Северная Корея в Европе». Так южнокорейский телеканал «Channel A» назвал Республику Беларусь, а также сравнил 27-летнее правление Лукашенко с «северокорейской...
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