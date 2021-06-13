Источник материала: UDF



Фото: EPA

«Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я, честно, благодарен тебе за все, что сделано».

Владимир Андрейченко

Фото: tut.by

Олег Латышенок

Скриншот видео «ВоенТВ»

Лидия Ермошина

Фото rec.gov.by

Валентин Сукало

Фото: belsat.eu

Владимир Семашко

Фото: kommersant.ru

Петр Миклашевич

Фото: belta.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Топ-6 чиновников, которые с Лукашенко дольше всех Минус «серый кардинал» Виктор Шейман.

Руководитель страны даже растрогался, что не очень характерно для него в отношениях с чиновниками:рассказывает, кто теперь, после ухода, дольше всех работает вместе сиз высокопоставленных чиновников.познакомился с Лукашенко еще в начале 90-х в Верховном Совете. После его избрания президентом, чиновник много лет (1994-2008) руководил Витебским облисполком.После этого Андрейченко – несменный председатель Палаты представителей, которая покорно одобряет законопроекты Администрации президента. Между тем, Андрейченко уже 72 года.пришел в Службу безопасности президента в 1995 году, затем дослужился до начальника управления личной охраны. Латышенок сопровождает руководителя страны всегда и везде.Больше трех лет он работает помощником президента по общим вопросам. По выражению Лукашенко, Латышенок решает вопросы «от земли до неба». Например, собирает информацию от других помощников и оперативно докладывает ему.Лукашенко назначилруководителем Центризбиркома в конце 1996 года вместо, который не соглашался с его политикой и в последствии исчез.Ермошина не подвела Лукашенко: результаты всех следующих выборов устраивали руководителя страны. В 2020 году цифры Центризбиркома о победе Лукашенко с 80% голосов спровоцировали массовые протесты в стране и политический кризис, который не разрешен до сих пор.Несмотря на это, 68-летняя Ермошина все еще руководитель ЦИК.Когда в 1994 году Лукашенко избрался президентом, он назначилминистром юстиции. В тот период руководитель страны устанавливал авторитарный режим, и чиновник помог ему тем, что закрывал глаза на многие моменты.Лукашенко отблагодарил Сукало, назначив его председателем Верховного суда. С тех пор судебная система в Беларуси суперлояльна власти.Чиновнику уже 78 лет, но руководитель страны не спешит его менять, а просит участвовать в работе по обновлению Конституции.понравился Лукашенко в 90-х, когда руководил «Горизонтом». Затем он перетянул его в правительство министром энергетики. Много лет чиновник работал вице-премьером и первым заместителем премьер-министра.Несколько лет назад Лукашенко заявил, что Семашко «не старый и не больной» и отправил его послом в Россию. 71-летний чиновник до сих пор в строю, занимается вопросом разработки дорожных карт по углублению интеграции.на высокопоставленных постах с 1998 года. Пик его карьеры пришелся на 2004-2008 годы, когда он руководил Генпрокуратурой. Уже много лет чиновник – председатель Конституционного суда.До недавнего времени это была символическая по содержанию должность. Но теперь 66-летний Миклашевич вновь на первых ролях: разрабатывает новую Конституцию.