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В Лоеве на Соже перевернулась моторная лодка
Источник материала: Навiны
Четыре человека были спасены сотрудниками ОСВОДа в Лоеве.
Примерно в половине десятого вечера 12 июня спасателям поступило сообщение об опрокидывании моторной лодки с людьми на реке Сож в месте впадения в Днепр.
Работниками ОСВОДа были спасены мужчина (1981 г.р.) и три женщины (1974 г.р., 1979 г.р. и 1982 г.р.). В медицинской помощи спасенные не нуждались.
Несколькими часами ранее в Бобруйске поступило сообщение об утонувшем в Березине мужчине 1963 г.р.
Поиски тела проводили сотрудники МЧС и ОСВОД, вчера обнаружить утонувшего не удалось. Поиски будут продолжены сегодня.
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