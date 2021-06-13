ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Лоеве на Соже перевернулась моторная лодка

13.06.2021 11:39 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Четыре человека были спасены сотрудниками ОСВОДа в Лоеве.

В Лоеве на Соже перевернулась моторная лодка
Лоев. Фото toxaby.livejournal.com

Примерно в половине десятого вечера 12 июня спасателям поступило сообщение об опрокидывании моторной лодки с людьми на реке Сож в месте впадения в Днепр.

Работниками ОСВОДа были спасены мужчина (1981 г.р.) и три женщины (1974 г.р., 1979 г.р. и 1982 г.р.). В медицинской помощи спасенные не нуждались.

Несколькими часами ранее в Бобруйске поступило сообщение об утонувшем в Березине мужчине 1963 г.р.

Поиски тела проводили сотрудники МЧС и ОСВОД, вчера обнаружить утонувшего не удалось. Поиски будут продолжены сегодня.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре человека были спасены сотрудниками ОСВОДа в Лоеве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Анатоля Лябедзьку таемна вывезьлі з турмы на Акрэсьціна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by