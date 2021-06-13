Сегодня на Евро-2020 будут сыграны три матча

На чемпионате Европы по футболу 13 июня будут сыграны три матча.





Игровой день откроет встреча группы D в Лондоне на стадионе «Уэмбли» между сборными Англии и Хорватии. Начало матча в 16:00.

Еще два матча проведут команды группы C. В 19:00 в Бухаресте встретятся Австрия и Северная Македония, а в 22:00 в Амстердаме состоится игра между Нидерландами и Украиной.

Все три матча в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5».