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Сегодня на Евро-2020 будут сыграны три матча
Источник материала: Навiны
На чемпионате Европы по футболу 13 июня будут сыграны три матча.
Игровой день откроет встреча группы D в Лондоне на стадионе «Уэмбли» между сборными Англии и Хорватии. Начало матча в 16:00.
Еще два матча проведут команды группы C. В 19:00 в Бухаресте встретятся Австрия и Северная Македония, а в 22:00 в Амстердаме состоится игра между Нидерландами и Украиной.
Все три матча в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 5».
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