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Глава литовского правительства: Поток нелегальных мигрантов с территории Беларуси достиг исторического максимума

13.06.2021 11:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом Ингриде Шимоните заявила на встрече с австрийским канцлером. Она призвала немедленно ввести четвертый и пятый санкционные пакеты против Лукашенко и его окружения, пишет Радио Свобода со ссылкой на БелаПАН.

Потоки нелегальных мигрантов из Беларуси «достигли исторического максимума», заявила премьер-министр Литвы Ингриде Шимоните в Вене на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. По словам Шимоните, режим в Беларуси пообещал наполнить Европу нелегалами, так как 26 мая в белорусских провластных телеграмм-каналах опубликовали сообщение с реакцией Лукашенко на санкции стран Запада: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».

Ранее об интенсивном потоке нелегальных мигрантов из Беларуси заявляли министр внутренних дел Литвы Агне Билатайте и президент страны Гитанас Науседа.

На встрече в Вене Шимоните призвала к введению ЕС четвертого пакета санкций и без промедления — пятого. Себастьян Курц поддержал призывы Шимоните.
 
 
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Об этом Ингриде Шимоните заявила на встрече с австрийским канцлером. Она призвала немедленно ввести четвертый и пятый санкционные пакеты против Лукашенко и его...
 
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