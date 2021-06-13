Павел Мацукевич: Внеплановая замена Европы на Азию

У Беларуси и России обнаруживается все больше общего там, где не должно. Выбрав 17 сентября для отмечания нового государственного праздника – Дня народного единства, официальный Минск синхронизировался с Кремлем по части антипольской направленности своей новой праздничной даты. Для справки – в России тоже есть день народного единства, 4 ноября, в память об избавлении Москвы от поляков в 1612 году. Он был учрежден относительно недавно на очередной волне обострения российско-польских отношений.





Однако, если для России привычно и естественно видеть в Польше помеху своему благополучию и это взаимно, для Беларуси значение польской угрозы, мягко говоря, преувеличено. Польский МИД отреагировал заявлением, в котором указал на руку Москвы в новом празднике в белорусском календаре, продвигающей свое толкование сложной истории.





В 2006 году мне вместе с группой молодых дипломатов из разных стран случилось побывать в политическом архиве МИД ФРГ. Немецкий МИД располагается в здании бывшего рейхсбанка и вход в архив происходит через характерную для банковского хранилища толстую металлическую дверь. Прямо за ней, возможно, специально к нашему визиту был выставлен документ, имеющий прямое отношение к нашей новой праздничной дате 17 сентября – карта к договору о дружбе и границе между Германией и СССР от 28 сентября 1939 года.

Впечатляет не сама карта, а две гигантские подписи прямо на ней - Сталина и Риббентропа.





Росчерк Сталина занимает полметра – начинается в Западной Белоруссии и заканчивается в Румынии.





Эти подписи оформили новые уже фактические границы между СССР и Германией, о которых стороны договорились в конце августа 1939 года перед вторжением немцев в Польшу. Западная Белоруссия, как известно, была лишь фрагментом того секретного раздела сфер влияния. Это был тот нередкий для белорусской истории случай, когда наша судьба решалась без нашего ведома и участия.





17 сентября Красная Армия получила приказ перейти польскую границу и занять территории Западной Белоруссии и Западной Украины, входившие в состав Польши по итогам Рижского мира. Этот приказ пришел не из Минска, это результат чужого не белорусского сговора. Поэтому делать эту дату праздником в Беларуси можно только в угоду Москве и назло Варшаве.





Если уж связывать национальное единение с этим объединением белорусских территорий, то куда понятнее было бы 14 ноября – в этот день в 1939 году Верховный Совет БССР постановил принять Западную Белоруссию в состав БССР. Пусть это решение было обычной формальностью. Оно, по крайней мере, принималось белорусами.





МИД Беларуси продолжает наращивать информационный обмен с лояльными по отношению к официальному Минску странами и регионами, рассчитывая с его помощью разогреть покупательский спрос на белорусскую продукцию даже в самых далеких и, порой, совсем не богатых уголках планеты. Данный обмен пока ведется лишь с дипломатами, не уполномоченными заключать экспортно-импортные и инвестиционные контракты, а потому – вероятно, приятный, но совершенно ни к чему не обязывающий.





9 июня в Москве в Деловом центре посольства Беларуси состоялся Белорусско-азиатский форум для дипломатов азиатских стран, работающих в России и аккредитованных на Минск по совместительству. Неделей раньше аналогичное мероприятие было проведено для диппредставителей африканских стран.





С чем связана такая активность на дальних торговых фронтах? Выступая в Овальном зале 26 мая Александр Лукашенко фактически объявил «западозамещение», предложив компенсировать отношения со странами коллективного Запада активными действиями на других направлениях. «Заменим неумолимо стареющую Европу стремительно растущей Азией», - призвал он. И МИД ответственно взялся за реализацию нерешаемой задачи.

Экспорт в Азию в 2020 году достиг 2,5 млрд. долларов против 6,5 млрд. в Европу. Такие данные размещены на мидовском сайте. Но дело тут не в цифрах.





Азиатский рынок, безусловно, очень перспективный, но возможности его освоения, как мы уже говорили, во многом зависят от уровня сотрудничества с западными странами, а точнее – от возможностей доступа к их технологиям.





Несколько примеров: успешное присутствие ПО «Интеграл» на азиатских рынках и вообще мировую конкурентоспособность его микросхем обеспечили Соединенные Штаты, выделившие в начале 90-х заводу деньги на закупку оборудования компании Kras, на котором стало возможным производить до 1,2 млн микросхем ежемесячно. Дальнейшая модернизация завода происходила тоже за счет закупок передового оборудования. Это же касается и еще одного важного белорусского игрока на азиатском рынке – ПО «БЕЛАЗ», модернизирующего свои производственные мощности с помощью передовых итальянских, немецких и японских технологических решений.





Замещение этих технологий китайскими аналогами, о чем недавно говорил премьер-министр Роман Головченко, поможет найти место конечной продукции на складе, сделав ее неконкурентной, возможно, даже на внутреннем рынке – ведь азиатские тигры и тигрята могут производить все это качественнее и дешевле.





В качестве перспективных направлений сотрудничества с азиатскими странами Минск видит также участие азиатского бизнеса в индустриальном парке «Великий камень» и ПВТ. Здесь, правда, та же история – без нормальных отношений с западным миром Шелковый путь из Азии в Европу упирается в стену и превращает все инвестиции в тот же «Великий камень» в камень на шею бизнеса, который вложился.





Причем положение не спасают планы по совершенствованию условий для бизнеса и инвестиций в «Великом камне», прозвучавшие на совещании у Лукашенко 7 июня. Они могут привести к перетоку резидентов из других преференциальных зон, существующих в Беларуси – условия СЭЗ и без этого крупно проигрывали «Великому камню» в плане льгот.





В ледниковый период отношений Беларуси с Западом рассчитывать на зарубежную деловую активность в синеокой не приходится, даже если распространить преференции для бизнеса, действующие в «Великом камне», на всю страну. Хотя, это хороший ход на перспективу. В Швейцарии, например, нет никаких преференциальных условий или зон для ведения бизнеса – они просто выгоднее, чем в других странах.



