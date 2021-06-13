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Лебедько тайно вывезли с Окрестина. Жена и друзья стоят около тюрьмы

13.06.2021 11:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лебедько тайно вывезли с Окрестина. Жена и друзья стоят около тюрьмы
Возле тюрьмы встретить Анатолия Лебедько пришли родные, друзья и коллеги по партии. Фото: БелаПАН
Политика должны были освободить сегодня в 10.50 по протоколу задержания. Однако дежурный ЦИП на Окрестина сообщил жене политика Светлане, что в тюрьме его нет, он освобожден, пишет Радио Свобода.

Где политик находится сейчас, неизвестно.

Автомобиль милиции выехал из изолятора на Окрестина на высокой скорости, все окна были закрыты занавесками. Возможно, там находился Анатолий Лебедько.

Бывший председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько получил 30 суток ареста за «участие в несанкционированном мероприятии». Его задержали 14 мая возле суда Октябрьского района Минска. Там в этот день начался суд над группой студенческих активистов. Их обвиняют в организации акций протеста в студенческой среде Минска после выборов.
 
Теги: Минск
 
 
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