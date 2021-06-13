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Лебедько тайно вывезли с Окрестина. Жена и друзья стоят около тюрьмы
Источник материала: UDF
Возле тюрьмы встретить Анатолия Лебедько пришли родные, друзья и коллеги по партии. Фото: БелаПАН
Где политик находится сейчас, неизвестно.
Автомобиль милиции выехал из изолятора на Окрестина на высокой скорости, все окна были закрыты занавесками. Возможно, там находился Анатолий Лебедько.
Бывший председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько получил 30 суток ареста за «участие в несанкционированном мероприятии». Его задержали 14 мая возле суда Октябрьского района Минска. Там в этот день начался суд над группой студенческих активистов. Их обвиняют в организации акций протеста в студенческой среде Минска после выборов.
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Где политик находится сейчас, неизвестно.
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