«На карту поставлены жизни десятков, сотен тысяч белорусов»

Единственный путь вперед в Беларуси — прекращение пыток, освобождение всех политических заключенных, диалог с гражданским обществом и проведение новых демократических президентских выборов как можно скорее в 2021 году, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на Европейском форуме Вахау в Австрии.



Фото lrv.lt

Форум Вахау проходит ежегодно в австрийской федеральнгой земле Нижняя Австрия с 1995 года. Основан для распространения европейских ценностей среди стран Дунайского региона.

«Мы не можем игнорировать кризисы, набирающие обороты и усугубляющиеся прямо у наших границ. Мы не можем игнорировать жестокие нарушения основных прав человека в России и Беларуси, где правительства продолжают угнетать свое общество», — подчеркнула глава литовского кабинета.

«Рост авторитаризма в непосредственной близости от нас — тоже наша проблема, — считает Шимоните. — Сигнал для обоих режимов должен быть ясным: “вернуться к нормальности” невозможно… Авторитет ЕС проверяется и будет проверяться ежедневно в странах восточного соседства, и мы должны быть твердыми в своем ответе».

По словам премьер-министра, Европа не заканчивается за границей Евросоюза, поэтому его ближайшие соседи не должны сомневаться приверженности ЕС общим ценностям: демократия, мир, свобода и права человека.

«Мы привержены их защите и мирному продвижению внутри и за пределами наших границ. ЕС успешно делал это на протяжении последних 70 лет. Но мы должны добиться большего как внутри ЕС, так и за его пределами», — заявила Шимоните.

При этом она признала, что оставаться приверженным общечеловеческим ценностям во внешней политике непросто — «соблазн realpolitik присутствует всегда». Однако, продолжила премьер, «ЕС, который отказывается от своих обязательств, не может ожидать, что к нему будут относиться серьезно ни на мировой арене, ни собственные граждане».

Как отметила Шимоните, диктаторы, удерживающие власть ценой человеческих жизней и свободы, казались далекими от некоторых европейских столиц.

«Что ж, Вильнюс находился всего в трех часах прямого полета от Афин. Но режим в Беларуси решил силой посадить самолет Ryanair и взять в заложники более сотни граждан ЕС в Минске, только чтобы вытащить Романа Протасевича, молодого журналиста, которого Лукашенко считает врагом государства», — заявила Шимоните.

Она выразила благодарность Австрии, другим странам Европы и мира за поддержку Литвы, которая «пережила акт государственного терроризма».

«Евросоюз был как никогда быстр и тверд в своем ответе, и я верю, что наше небо станет намного безопаснее после болезненного урока, который нам преподали», — заявила глава литовского правительства.

По ее словам, поддерживая друг друга перед лицом террора, страны ЕС не должны забывать, что белорусский народ испытывает этот террор более четверти века, и он становится все сильнее после августа прошлого года, когда избирательный фарс положил конец легендарной белорусской терпеливости.

Улицы Минска и других городов были насильно очищены от протестующих, однако страдания народа продолжаются, отметила Шимоните. Эти страдания, продолжила она, видны в «едва замаскированных синяках» Романа Протасевича и в глазах Софии Сапеги, когда они «вынуждены давать “признательные показания” в преступлениях, которые никогда не совершали».

«Мы видим это в глазах жены Витольда Ашурка, хоронящей своего мужа, умершего в тюрьме от подозрительной остановки сердца. Мы можем видеть это на фотографиях многочисленных безымянных женщин, которые ждут своих близких у дверей тюрьмы, поскольку те должны быть освобождены — но этого не происходит, снова и снова. На карту поставлены жизни десятков, сотен тысяч белорусов», — заявила Шимоните.

На форуме выступила также Светлана Тихановская.

«Режим превратил нашу прекрасную страну в огромный концлагерь, в котором почти 500 политических заключенных, и еще сотни людей, скорее всего, будут включены в этот список. Мои соотечественники-белорусы, борющиеся с безнадежностью и унижением в тюрьме, принимают крайние меры: за последние недели сообщалось о нескольких попытках суицида и смертей», — отметила демократический лидер.

По ее мнению, недавний инцидент с самолетом Ryanair «стал еще одним доказательством того, что нет красных линий, которые этот режим не готов пересечь».