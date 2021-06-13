ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российская сеть косметики и парфюмерии «Золотое Яблоко» в июле откроет первый магазин в Беларуси

13.06.2021 12:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сеть «Золотое Яблоко» в этом году приняла решение выходить на международные рынки и в качестве первого направления выбрана Беларусь. Цель ритейлера — не только открыть первый магазин в столичном ТРЦ Galleria Minsk, но и полноценный интернет-магазин.



«Золотое Яблоко» — российская торговая сеть по продаже косметики и парфюмерии, где представлены товары люкс и масс-маркет брендов. На май 2021 года в сети работает 19 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Казани, Хабаровске, Саратове и Самаре. Средняя площадь супермаркетов в России — 1500 кв.м.

Главной особенностью сети «Золотое Яблоко» является большая площадь магазинов, огромный ассортимент брендов, особая атмосфера и высокое качество обслуживания. Современный дизайн интерьера, использование экологичных материалов и интуитивное деление пространства по зонам, пишет Belretail.
 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сеть «Золотое Яблоко» в этом году приняла решение выходить на международные рынки и в качестве первого направления выбрана Беларусь. Цель ритейлера — не только...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анатоля Лябедзьку таемна вывезьлі з турмы на Акрэсьціна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by