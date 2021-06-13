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Мнение: «В российской элите формируется консенсус, что с Лукашенко пора заканчивать»

13.06.2021 12:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Мнение: «В российской элите формируется консенсус, что с Лукашенко пора заканчивать»
Фото: kremlin.ru
Александр Лукашенко рассчитывают согласовать один из указанных ранее вариантов проведения конституционной реформы с Кремлем. После чего как-то уболтать Запад, пишет Telegram-канал «Минская семибоярщина».

Сегодня существует однозначная определённость лишь в том, что право выбора белорусскому народу предоставлять никто не собирается. В бюллетене для голосования согласован исключительно один официозный вариант Конституции. Он подготовлен назначенными Лукашенко членами недоконституционной комиссии.

Неусыпный контроль над которыми осуществляют верный "солдат президента" Кочанова и начальник гестапо Тертель. Перечень всех «новаций» недвусмысленно обозначен фальсификатором Ермошиной: «если с чем-то не согласен, то будет голосовать против всех поправок».

Однако весьма сомневаемся, что Кремль, а тем более Запад инициируют конституционный транзит власти в Беларуси для того, чтобы в итоге Лукашенко «остался главным». Любому терпению все же есть свои пределы. Лукашенко мешает всем и всему. Не только в преодолении белорусского политического кризиса и развитию взаимовыгодных экономических проектов ЕАЭС.

Он мешает диалогу Россия-Запад и Китай-Россия. А прежде всего урегулированию украинского кризиса.


Своими провокациями недопрезидент постоянно создает никому не нужную политическую турбулентность. К тому же, непрерывно у всех по кругу клянчит денег и их ворует. Одним словом, минский диктатор – общая большая головная боль.

С Западом все очевидно. В российской элите формируется консенсус, что с Лукашенко пора заканчивать. В белорусском обществе давно и однозначно сформирован запрос на четкую позицию России по будущему Лукашенко.


Ну а в отношении маниловских планов узурпатора-террориста протащить хитро выделанную «конституционнную реформу», хочется сказать словами Грибоедова: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете».
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