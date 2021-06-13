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Назван овощ, который нельзя жарить с картошкой

13.06.2021 12:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Назван овощ, который нельзя жарить с картошкой
Иллюстративное фото
В издании Sohu говорится о том, что картошка состоит из пищевых волокон, которые благоприятно влияют на деятельность ЖКТ. Если систематически употреблять этот овощ, то можно очистить организм от токсинов и предотвратить запоры.

Клетчатка в картофеле способна улучшить кожу, положительно повлиять на кислотно-щелочной баланс в женском организме и помогать поддерживать молодость и красоту.

Также овощ богат глюкозой и другими элементами, необходимыми для растущего детского организма и нормальной деятельности взрослого.

Однако картофель сочетается не со всеми продуктами. Так, специалисты не советуют добавлять помидоры во время жарки картофеля, так как это негативно скажется на усвоении полезных веществ и вызовет расстройство пищеварения, пишет МК.
 
 
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Клетчатка в картофеле способна улучшить кожу.
 
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