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Назван овощ, который нельзя жарить с картошкой
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Клетчатка в картофеле способна улучшить кожу, положительно повлиять на кислотно-щелочной баланс в женском организме и помогать поддерживать молодость и красоту.
Также овощ богат глюкозой и другими элементами, необходимыми для растущего детского организма и нормальной деятельности взрослого.
Однако картофель сочетается не со всеми продуктами. Так, специалисты не советуют добавлять помидоры во время жарки картофеля, так как это негативно скажется на усвоении полезных веществ и вызовет расстройство пищеварения,
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Клетчатка в картофеле способна улучшить кожу.
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