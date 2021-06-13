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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назван овощ, который нельзя жарить с картошкой Клетчатка в картофеле способна улучшить кожу.

Клетчатка в картофеле способна улучшить кожу, положительно повлиять на кислотно-щелочной баланс в женском организме и помогать поддерживать молодость и красоту.Также овощ богат глюкозой и другими элементами, необходимыми для растущего детского организма и нормальной деятельности взрослого.Однако картофель сочетается не со всеми продуктами. Так, специалисты не советуют добавлять помидоры во время жарки картофеля, так как это негативно скажется на усвоении полезных веществ и вызовет расстройство пищеварения,МК.