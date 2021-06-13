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Накануне встречи Байдена и Путина Лукашенко неожиданно покинул Минск
Источник материала: UDF
Фото: : Telegram-канал «Пул первого»
«Президент уже здесь», - сообщил Пул Первого.
Напомним, что на минувшей неделе на совещании у главы государства обсуждалась тема развития Орши (Витебская область) и прилегающих к ней территорий. Эта тема стала последней для управляющего делами президента Виктора Шеймана - в этот же день, 11 июня, стало известно о его отставке.
В начале года глава государства поручил руководству Могилевской области вывести ее на определенный уровень «в хвосте плестись Могилевская область не должна». Тогда он уточнил, что проделанную в регионе работу нельзя назвать впечатляющей, но при этом она находится на достаточно высоком уровне.
Стоит отметить, что 14 июня в Швейцарии состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Одна из тем переговоров – ситуация в Беларуси и будущее Александра Лукашенко.
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Детали его поездки пока не раскрываются.
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