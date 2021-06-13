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Фото: : Telegram-канал «Пул первого»

Sputnik

«Президент уже здесь», - сообщил Пул Первого.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Накануне встречи Байдена и Путина Лукашенко неожиданно покинул Минск Детали его поездки пока не раскрываются.

Напомним, что на минувшей неделе на совещании у главы государства обсуждалась тема развития Орши (Витебская область) и прилегающих к ней территорий. Эта тема стала последней для управляющего делами президента- в этот же день, 11 июня, стало известно о его отставке.В начале года глава государства поручил руководству Могилевской области вывести ее на определенный уровень «в хвосте плестись Могилевская область не должна». Тогда он уточнил, что проделанную в регионе работу нельзя назвать впечатляющей, но при этом она находится на достаточно высоком уровне.Стоит отметить, что 14 июня в Швейцарии состоятся переговоры президентов России и США. Одна из тем переговоров – ситуация в Беларуси и будущее