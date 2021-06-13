ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Накануне встречи Байдена и Путина Лукашенко неожиданно покинул Минск

13.06.2021 12:43 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Накануне встречи Байдена и Путина Лукашенко неожиданно покинул Минск
Фото: : Telegram-канал «Пул первого»
Александр Лукашенко на предстоящей неделе будет работать в Могилевской и Витебской области, об этом сообщает Sputnik со ссылкой на Telegram-канал Пул Первого.

«Президент уже здесь», - сообщил Пул Первого.


Напомним, что на минувшей неделе на совещании у главы государства обсуждалась тема развития Орши (Витебская область) и прилегающих к ней территорий. Эта тема стала последней для управляющего делами президента Виктора Шеймана - в этот же день, 11 июня, стало известно о его отставке.

В начале года глава государства поручил руководству Могилевской области вывести ее на определенный уровень «в хвосте плестись Могилевская область не должна». Тогда он уточнил, что проделанную в регионе работу нельзя назвать впечатляющей, но при этом она находится на достаточно высоком уровне.

Стоит отметить, что 14 июня в Швейцарии состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Одна из тем переговоров – ситуация в Беларуси и будущее Александра Лукашенко.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Анатоль Лябедзька не выйшаў з Акрэсціна пасля 30 содняў – яго таемна вывезлі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by