В Индийском океане обнаружили ранее неизвестную популяцию вымирающих синих китов

Источник материала: ОНТ

Исследователи австралийского Университета Нового Южного Уэльса обнаружили новую, ранее не известную популяцию вымирающих карликовых синих китов. Об этом со ссылкой на пресс-службу университета сообщает «Интерфакс».

Обнаружить популяцию удалось благодаря «пению» китов, которое было зафиксировано гидрофонами Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – устройства призваны фиксировать любые подводные ядерные испытания, однако вместо этого им удалось записать «песни» морских гигантов.

Как отмечается в сообщении, обнаруженная популяция, по всей видимости, могла появиться относительно недавно, так как ранее «песни» китов в этом регионе не регистрировались. При этом само «пение» является крайне мощным звуковым сигналом, услышать который можно на расстоянии до 500 километров.

Фото: Freepik

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