|
В Индийском океане обнаружили ранее неизвестную популяцию вымирающих синих китов
Источник материала: ОНТ
Исследователи австралийского Университета Нового Южного Уэльса обнаружили новую, ранее не известную популяцию вымирающих карликовых синих китов. Об этом со
Обнаружить популяцию удалось благодаря «пению» китов, которое было зафиксировано гидрофонами Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – устройства призваны фиксировать любые подводные ядерные испытания, однако вместо этого им удалось записать «песни» морских гигантов.
Как отмечается в сообщении, обнаруженная популяция, по всей видимости, могла появиться относительно недавно, так как ранее «песни» китов в этом регионе не регистрировались. При этом само «пение» является крайне мощным звуковым сигналом, услышать который можно на расстоянии до 500 километров.
Фото: Freepik
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследователи австралийского Университета Нового Южного Уэльса обнаружили новую, ранее не известную популяцию вымирающих карликовых синих китов. Об этом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)