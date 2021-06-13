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В Индийском океане обнаружили ранее неизвестную популяцию вымирающих синих китов

13.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Индийском океане обнаружили ранее неизвестную популяцию вымирающих синих китов

Исследователи австралийского Университета Нового Южного Уэльса обнаружили новую, ранее не известную популяцию вымирающих карликовых синих китов. Об этом со ссылкой на пресс-службу университета сообщает «Интерфакс».

Обнаружить популяцию удалось благодаря «пению» китов, которое было зафиксировано гидрофонами Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – устройства призваны фиксировать любые подводные ядерные испытания, однако вместо этого им удалось записать «песни» морских гигантов.

Как отмечается в сообщении, обнаруженная популяция, по всей видимости, могла появиться относительно недавно, так как ранее «песни» китов в этом регионе не регистрировались. При этом само «пение» является крайне мощным звуковым сигналом, услышать который можно на расстоянии до 500 километров.

Фото: Freepik

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Исследователи австралийского Университета Нового Южного Уэльса обнаружили новую, ранее не известную популяцию вымирающих карликовых синих китов. Об этом...
 
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