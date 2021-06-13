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В Мехико под домом подозреваемого в серии убийств мясника найдены останки 17 человек

13.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Мехико под домом подозреваемого в серии убийств мясника найдены останки 17 человек

В ходе расследования в Мехико были найдены останки 17 человек под домом бывшего мясника – его подозревают в совершении ряда убийств. Об этом пишет ABC News.

Местные правоохранители занимаются раскопками в жилище предполагаемого маньяка с 17 мая – в ходе поиска доказательств причастности хозяина были вскрыты полы. При этом специалисты не исключают, что в ходе дальнейших поисков будут найдены новые жертвы.

Имущество пропавших много лет назад людей, в том числе удостоверения личности, были обнаружены в доме, заваленном хламом.

Было найдено 3787 фрагментов костей, что говорит о том, что перед погребением трупы, возможно, разрубались на мелкие части.

Информация о 72-летнем подозреваемом пока не раскрывается властями. Его задержали после убийства последней жертвы, 34-летней супруги командира полиции, с которым подозреваемый был лично знаком. Имеются видеозаписи, подтверждающие, как женщина вошла в дом, но обратно не вышла. Позже полицейский обнаружил там ее тело.

Сейчас эксперты изучают фрагменты разрубленных костей. Они надеются установить точное число жертв и, если это возможно, провести ДНК-исследование.

Фото: pixabay

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В ходе расследования в Мехико были найдены останки 17 человек под домом бывшего мясника – его подозревают в совершении ряда убийств. Об этом пишет ABC News. Местные...
 
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