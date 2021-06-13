Взрыв газа в Китае унес жизни не менее 12 человек

Источник материала: ОНТ

Мощный взрыв в центре Китая (город Шиянь, провинция Хубэй) унес жизни не менее 12 человек, пострадали 138. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Взрыв прогремел в районе Чжанвань в воскресенье 13 июня, примерно в половине седьмого утра по местному времени. Взрывной волной разрушено здание рынка, в окрестных домах выбиты стекла. По предварительным данным, причиной происшествия могла послужить утечка газа. По словам очевидцев, в момент взрыва на рынке было много покупателей, также люди завтракали в расположенных неподалеку закусочных.

Согласно данным источника, состояние 37 человек медики оценивают как тяжелое.

Фото: pixabay

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