|
Женщина погибла при пожаре в доме в Гродненском районе
Источник материала: ОНТ
При пожаре в жилом доме в Гродненском районе погибла женщина. Об этом со ссылкой на Гродненское областное управление МЧС
Сообщение о горящем доме, используемом в качестве дачи, поступило в экстренные службы в 1:51 ночи 13 июня. прибывшие на место спасатели сумели ликвидировать возгорание, однако хозяйку дома спасти им уже не удалось, женщина погибла.
Причина пожара устанавливается.
Ночью 13 июня произошел еще один пожар, результатом которого стала гибель человека – на Коссовском тракте в Слониме горел нежилой дом. В результате пожара погиб самовольно проникший туда мужчина. Причины возгорания также устанавливаются.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При пожаре в жилом доме в Гродненском районе погибла женщина. Об этом со ссылкой на Гродненское областное управление МЧС сообщает БЕЛТА. Сообщение о горящем доме,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)