Увлекательное знакомство с профессиями: семейный фестиваль проходит в Ботаническом саду

Источник материала: ОНТ

В столичном Ботаническом саду в эти выходные проходит семейный фестиваль «Букидс».

Дети в сопровождении родителей на практике узнают о притягательности и преимуществах различных профессий. Узнавая о них, можно выбрать занятие, которое в будущем может стать любимым и превратиться в дело жизни. Здесь можно, к примеру, начать изучать программирование или попробовать себя в журналистике. Или просто поиграть в настольные игры. Подготовлены и театральные представления для всей семьи.

Элина Брага, сотрудник предприятия по ремонту и наладке энергооборудования: «Уникальную возможность всем юным посетителям попробовать виртуальный аппарат сварщика. Это уникальный аппарат. Таких совсем немного в Республике Беларусь. И в принципе сегодня в этой сфере у нас и 3D-сканер. Сегодня ребята могут отсканировать уникальную деталь, которая будет использоваться тоже в энергетике».

13 июня – заключительный день фестиваля. Для детей подготовлена еще одна порция мастер-классов на свежем воздухе.

Фото: БЕЛТА (архив)

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