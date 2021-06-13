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Увлекательное знакомство с профессиями: семейный фестиваль проходит в Ботаническом саду
Источник материала: ОНТ
В столичном Ботаническом саду в эти выходные проходит семейный фестиваль «Букидс».
Дети в сопровождении родителей на практике узнают о притягательности и преимуществах различных профессий. Узнавая о них, можно выбрать занятие, которое в будущем может стать любимым и превратиться в дело жизни. Здесь можно, к примеру, начать изучать программирование или попробовать себя в журналистике. Или просто поиграть в настольные игры. Подготовлены и театральные представления для всей семьи.
13 июня – заключительный день фестиваля. Для детей подготовлена еще одна порция мастер-классов на свежем воздухе.
Фото: БЕЛТА (архив)
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В столичном Ботаническом саду в эти выходные проходит семейный фестиваль «Букидс». Дети в сопровождении родителей на практике узнают о притягательности и...
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