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Совмин уточнил порядок организации и проведения ЦТ

13.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Совмин уточнил порядок организации и проведения ЦТ

С учетом эпидобстановки проходит и нынешняя вступительная кампания. Всего несколько дней остается до начала Централизованного тестирования. Совет Министров уточнил порядок его организации и проведения. 

В частности, изменены требования к аудиториям, в которых пройдут испытания, порядок подачи документов на регистрацию представителями абитуриентов, если они не могут прибыть в пункт по уважительной причине. Стало больше ошибочных ответов, которые можно отменить – теперь их четыре. Также учреждениям образования, в которых пройдут экзамены, нужно представлять в Республиканский институт контроля знаний схемы нумерации мест в аудитории. Напомним, централизованное тестирование стартует 16 июня. Первым абитуриенты сдадут белорусский язык. 

Фото: БЕЛТА

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С учетом эпидобстановки проходит и нынешняя вступительная кампания. Всего несколько дней остается до начала Централизованного тестирования. Совет Министров...
 
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