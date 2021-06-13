Совмин уточнил порядок организации и проведения ЦТ

Источник материала: ОНТ

С учетом эпидобстановки проходит и нынешняя вступительная кампания. Всего несколько дней остается до начала Централизованного тестирования. Совет Министров уточнил порядок его организации и проведения.

В частности, изменены требования к аудиториям, в которых пройдут испытания, порядок подачи документов на регистрацию представителями абитуриентов, если они не могут прибыть в пункт по уважительной причине. Стало больше ошибочных ответов, которые можно отменить – теперь их четыре. Также учреждениям образования, в которых пройдут экзамены, нужно представлять в Республиканский институт контроля знаний схемы нумерации мест в аудитории. Напомним, централизованное тестирование стартует 16 июня. Первым абитуриенты сдадут белорусский язык.

Фото: БЕЛТА

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