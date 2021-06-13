|
Один человек погиб, девять пострадали в результате стрельбы в Чикаго
Источник материала: ОНТ
Девять человек получили различные ранение, а еще один погиб в результате стрельбы на юге Чикаго (Иллинойс, США). Об этом
Согласно предварительным данным, двое неизвестных подошли к группе людей, стоявших на тротуаре, и открыли по ним огонь. В последствии одна из пострадавших – 29-летняя женщина – скончалась в медицинском центре Университета Чикаго.
Состояние остальных раненых оценивается как хорошее или удовлетворительное. В
Полиция в настоящий момент пытается разыскать стрелков.
Фото: Freepik
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девять человек получили различные ранение, а еще один погиб в результате стрельбы на юге Чикаго (Иллинойс, США). Об этом сообщает БЕЛТА. Согласно предварительным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)