Один человек погиб, девять пострадали в результате стрельбы в Чикаго

Источник материала: ОНТ

Девять человек получили различные ранение, а еще один погиб в результате стрельбы на юге Чикаго (Иллинойс, США). Об этом сообщает БЕЛТА.

Согласно предварительным данным, двое неизвестных подошли к группе людей, стоявших на тротуаре, и открыли по ним огонь. В последствии одна из пострадавших – 29-летняя женщина – скончалась в медицинском центре Университета Чикаго.

Состояние остальных раненых оценивается как хорошее или удовлетворительное. В

Полиция в настоящий момент пытается разыскать стрелков.

Фото: Freepik

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