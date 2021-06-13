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Один человек погиб, девять пострадали в результате стрельбы в Чикаго

13.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Один человек погиб, девять пострадали в результате стрельбы в Чикаго

Девять человек получили различные ранение, а еще один погиб в результате стрельбы на юге Чикаго (Иллинойс, США). Об этом сообщает БЕЛТА.

Согласно предварительным данным, двое неизвестных подошли к группе людей, стоявших на тротуаре, и открыли по ним огонь. В последствии одна из пострадавших – 29-летняя женщина – скончалась в медицинском центре Университета Чикаго.

Состояние остальных раненых оценивается как хорошее или удовлетворительное. В

Полиция в настоящий момент пытается разыскать стрелков.

Фото: Freepik

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Девять человек получили различные ранение, а еще один погиб в результате стрельбы на юге Чикаго (Иллинойс, США). Об этом сообщает БЕЛТА. Согласно предварительным...
 
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