МИД РФ приравнял лозунг на футболке сборной Украины к нацистскому приветствию

Об этом говорится в сообщении российского ведомства в Twitter от 11 июня.

В своем посте МИД РФ вспомнило о случае, когда английская сборная по футболу использовала нацистское приветствие на матче в Германии в 1938 году. Министерство отмечает, что на том матче присутствовала верхушка тогдашней Германии – рейхсмаршал Герман Геринг, министр пропаганды Йозеф Геббельс и заместитель фюрера Рудольф Гесс.





Вместе с этим снимком ведомство опубликовало фото посольства США в Украине в форме украинской сборной. При этом надпись "Слава Украине!" в МИД РФ назвали "украинским вариантом "Хайль, Гитлер".



