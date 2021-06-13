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МИД РФ приравнял лозунг на футболке сборной Украины к нацистскому приветствию

13.06.2021 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство иностранных дел России приравняло украинский лозунг "Слава Украине!" на форме футбольной сборной к нацистскому приветствию "Хайль, Гитлер".

 Об этом говорится в сообщении российского ведомства в Twitter от 11 июня.
В своем посте МИД РФ вспомнило о случае, когда английская сборная по футболу использовала нацистское приветствие на матче в Германии в 1938 году. Министерство отмечает, что на том матче присутствовала верхушка тогдашней Германии – рейхсмаршал Герман Геринг, министр пропаганды Йозеф Геббельс и заместитель фюрера Рудольф Гесс.

Вместе с этим снимком ведомство опубликовало фото посольства США в Украине в форме украинской сборной. При этом надпись "Слава Украине!" в МИД РФ назвали "украинским вариантом "Хайль, Гитлер".

В комментариях к этому посту посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис опубликовал другое фото военных времен с подписью: "Русские коллаборационисты нацистов с флагом, который сейчас развевается над Кремлем", пишет gordonua.com
 
 
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Министерство иностранных дел России приравняло украинский лозунг "Слава Украине!" на форме футбольной сборной к нацистскому приветствию "Хайль, Гитлер".
 
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