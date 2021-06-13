По новым правилам юридические консультанты фестиваля подробно изучают статусы агентств на предмет наложения на них санкций ООН, ЕС, правительств Великобритании и США. Проверка длится почти месяц.





Об этом marketing.by сообщило агентство Pocket Rocket, команда которого в этом году уже выиграла награду на The One Show, NY и завоевала "серебро" на Киевском фестивале рекламы за проект Wanna.





пишет marketing.by. Ребята подались и в Канны, успешно прошли юридическую проверку Сannes Lions и находятся в ожидании очередной награды,marketing.by.





Напомним - последнего "Льва" Беларуси принесла работа Ангелины Писчиковой в категории "Дизайн" за упаковку лампочек CS Light Bulbs в 2017 году.



