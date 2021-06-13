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«Весь розничный бизнес на топливном рынке, не важно - независимый он или интегрированный, находится в убытках. Необходимы меры для снижения оптовых цен. Совещание было посвящено этому вопросу», - рассказал Аркуша.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство России готовит «заморозку» цен на бензин В качестве компенсации нефтяники получат демпфирующий механизм.

Курирующий энергетику вице-премьерв пятницу вечером провел совещание по топливному рынку, где обсуждалась возможность заключения соглашений с нефтяными компании по аналогии с 2018 годом, рассказал «Интерфаксу» глава Российского топливного союза (РТС)В ноябре 2018 года правительство, напомним, фактически заморозило цены, запретив нефтяным компании и НПЗ продавать бензин и дизтопливо по ценам, превышающим уровень прошлого года более чем на 3%.В качестве компенсации нефтяники получили демпфирующий механизм - бюджет должен был доплачивать им разницу между экспортными ценами и внутренними, покрывая недополученную прибыль за то, что бензин дешево продается в России, а не дорого - за рубеж. Этот механизм работает и сейчас: к примеру, в марте нефтяники получили 16,6 млрд рублей из бюджета по демферу и еще 46,9 млрд через обратный акциз. Но удержать топливную инфляцию, которая зашита в стоимость всех товаров и услуг, не удается.За полгода биржевые цены на Аи-92 подскочили на 20,8%, а на Аи-95 - на 27,5%, в то время как розничные выросли только на 6% и 7% соответственно (по оценке РТС).В пресс-служба правительства подтвердили, что Новак поручил проработать механизмы «многосторонних соглашений с топливными компаниями о сохранении определенного уровня цен».Причем «заморозка» предполагается как для оптового, так и для розничного рынка.Кроме того, рассматривается возможность полного запрета на экспорт бензина. Более мягкая мера - увеличение норматива продаж топлива на бирже, который сейчас составляет 11%.По мнению РТС, приближающийся период отпусков приведет к еще еще большему росту спроса на бензин (от 10% до 20%), и если не принять срочные меры, цены продолжат расти и возникнет угроза дефицита.По данным Росстата, с 31 мая по 6 июня 2021 средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 8 копеек - до 45,2 руб. за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 13 коп. - до 48,88 руб. за литр, а стоимость бензина Аи-98 возросла на 19 коп. - до 55,63 руб. за литр.С начала года Аи-92 стал дороже на 1,74 рубля, Аи-95 - на 1,64 рубля, Аи-98 - на 1,73 рубля.