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Александра Бортич

"Очень трудно иногда себя хвалить, принимать и признавать свои маленькие победы. Сказать себе «я молодец» — это же вообще кошмар, куда легче — «я жирная, плохая, ленивая и так далее»", — подписала публикацию девушка.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Я жирная, ленивая»: Бортич призналась в нелюбви к своему телу По ее словам, она ни разу в жизни не была довольна своей физической формой.

По ее словам, она ни разу в жизни не была довольна своей физической формой и постоянно работает над тем, чтобы полюбить себя.Красота тела, как объясняет артистка, «измеряется количеством недовольства». Если его немного, то и отражение в зеркале близко к совершенству, если много — «пора бить тревогу и что-то делать».Поклонники начали активно поддерживать девушку в комментариях.