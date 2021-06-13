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«Я жирная, ленивая»: Бортич призналась в нелюбви к своему телу
Источник материала: UDF
Александра Бортич
"Очень трудно иногда себя хвалить, принимать и признавать свои маленькие победы. Сказать себе «я молодец» — это же вообще кошмар, куда легче — «я жирная, плохая, ленивая и так далее»", — подписала публикацию девушка.
По ее словам, она ни разу в жизни не была довольна своей физической формой и постоянно работает над тем, чтобы полюбить себя.
Красота тела, как объясняет артистка, «измеряется количеством недовольства». Если его немного, то и отражение в зеркале близко к совершенству, если много — «пора бить тревогу и что-то делать».
Поклонники начали активно поддерживать девушку в комментариях.
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По ее словам, она ни разу в жизни не была довольна своей физической формой.
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