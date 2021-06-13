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«Я жирная, ленивая»: Бортич призналась в нелюбви к своему телу

13.06.2021 13:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Я жирная, ленивая»: Бортич призналась в нелюбви к своему телу
Александра Бортич
Раьоающа в России белорусская актриса Александра Бортич призналась поклонникам в том, что не любит свое тело. Девушка поделилась размышлениями об этом на странице в Instagram.

"Очень трудно иногда себя хвалить, принимать и признавать свои маленькие победы. Сказать себе «я молодец» — это же вообще кошмар, куда легче — «я жирная, плохая, ленивая и так далее»", — подписала публикацию девушка.


По ее словам, она ни разу в жизни не была довольна своей физической формой и постоянно работает над тем, чтобы полюбить себя.

«Я жирная, ленивая»: Бортич призналась в нелюбви к своему телу

Красота тела, как объясняет артистка, «измеряется количеством недовольства». Если его немного, то и отражение в зеркале близко к совершенству, если много — «пора бить тревогу и что-то делать».

Поклонники начали активно поддерживать девушку в комментариях.
 
 
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По ее словам, она ни разу в жизни не была довольна своей физической формой.
 
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