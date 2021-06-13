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В день России ее футбольная сборная установила антирекорд чемпионатов Европы

13.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На старте чемпионата Европы по футболу сборная России потерпела разгромное поражение от команды Бельгии. Случилось это в национальный праздник – день России – и в родном городе Владимира Путина.

В день России ее футбольная сборная установила антирекорд чемпионатов Европы

Фото СЭ

Уступить бельгийцам не зазорно. Но проиграть им 0:3 на своем поле, без малейших шансов на успех (за весь матч россияне нанесли 1 удар в створ ворот соперников), фактически без борьбы – это срам.

«Красные дьяволы», похоже, даже не вспотели – подопечные Станислава Черчесова преподнесли им победу на блюдечке с голубой каемочкой. Игроки российские сборной допускали ошибки на уровне учащихся детско-юношеской спортивной школы.

Не ожидали, что будет так просто.

Ян Вертонген, защитник сборной Бельгии

Перед матчем бельгийцы согласно новомодной традиции преклонили колени. Хозяева поля примеру гостей не последовали. Более того, «Газпром-Арена» в этот момент освистала приезжую сборную.

Известный телекомментатор Геннадий Орлов заявил Спорт-Экспрессу: «Нашим болельщикам понравилось, что сборная России не встала на колено перед началом встречи? Да, это так. Но по факту нас на колени поставила Бельгия... »

Безнадега, причем без особых проблесков... Нет у нас игроков, достойных выступать на таком уровне.  

Геннадий Орлов

В результате сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы по футболу. На этих турнирах никогда раньше команда-хозяйка не терпела крупного поражения.

 
 
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Российский телекомментатор: «Нас на колени поставила Бельгия».
 
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