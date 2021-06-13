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В день России ее футбольная сборная установила антирекорд чемпионатов Европы
13.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На старте чемпионата Европы по футболу сборная России потерпела разгромное поражение от команды Бельгии. Случилось это в национальный праздник – день России – и в родном городе Владимира Путина.
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Уступить бельгийцам не зазорно. Но проиграть им 0:3 на своем поле, без малейших шансов на успех (за весь матч россияне нанесли 1 удар в створ ворот соперников), фактически без борьбы – это срам.
«Красные дьяволы», похоже, даже не вспотели – подопечные Станислава Черчесова преподнесли им победу на блюдечке с голубой каемочкой. Игроки российские сборной допускали ошибки на уровне учащихся детско-юношеской спортивной школы.
Ян Вертонген, защитник сборной Бельгии
Перед матчем бельгийцы согласно новомодной традиции преклонили колени. Хозяева поля примеру гостей не последовали. Более того, «Газпром-Арена» в этот момент освистала приезжую сборную.
Известный телекомментатор Геннадий Орлов заявил
Геннадий Орлов
В результате сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы по футболу. На этих турнирах никогда раньше команда-хозяйка не терпела крупного поражения.
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Российский телекомментатор: «Нас на колени поставила Бельгия».
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