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Трубадуры, баллады и шоу-бизнес. Что мы знаем о средневековой музыке?

13.06.2021 13:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Трубадуры, баллады и шоу-бизнес. Что мы знаем о средневековой музыке?

Как Gaudeamus Igitur стал гимном студентов? И что общего между темами современных треков и средневековых баллад?

Средневековая музыка — хронологически очень расплывчатое понятие. Принято считать, что это произведения 9-15 веков. За эту эпоху музыкальное искусство часто менялось. Но до нашего времени точно дошло далеко не все, а воспроизвести ту музыку точно так же, как в Средние века — невозможно.

О средневековой нотации, "шоу-бизнесе" и концертах того времени мы поговорили с Данилом Рябчиковым, худруком фестиваля средневековой музыки Musica Mensurata и руководителем ансамбля Labyrinthus.

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